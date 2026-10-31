Wasit Cordero Vega memimpin pertandingan antara Barcelona dan Deportivo Alaves, yang berakhir dengan kemenangan tim Catalan dengan skor 6-1 di Stadion Spotify Camp Nou, pada pekan ke-11 La Liga.

Situs "Archivo VAR" yang mengkhususkan diri pada kasus-kasus perwasitan kontroversial, memberikan penilaian kepada wasit Cordero Vega, yang mencapai 6,75 dari 10 poin.

Archivo VAR menjelaskan bahwa Cordero Vega menampilkan penampilan perwasitan yang solid, karena ia tidak merasa perlu untuk terlalu banyak melakukan intervensi, kecuali pada beberapa kasus yang mengharuskan dikeluarkannya kartu kuning, akibat sengaja menghentikan serangan balik atau melakukan pelanggaran yang terjadi pada momen-momen yang menentukan.

Wasit memimpin pertandingan dengan sangat tenang, dan benar-benar mengabaikan benturan-benturan ringan, dengan mempertimbangkan bahwa hasil pertandingan sebenarnya sudah ditentukan sejak babak pertama.

Pertandingan tidak menyaksikan adanya kasus kontroversial, kecuali intervensi teknologi asisten wasit video, untuk memastikan keabsahan gol Lamine Yamal pada babak kedua, setelah terbukti bahwa pemain tersebut berada pada posisi yang benar, dan tidak dalam posisi offside.