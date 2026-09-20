Wasit Ortiz Arias menuai kritik tajam setelah penampilannya dalam memimpin derbi Madrid antara Atletico dan Real, yang berakhir dengan kemenangan Los Rojiblancos dengan skor 2-1 pada pekan ketujuh usia La Liga.

Situs "Archivo VAR" yang mengkhususkan diri pada kasus-kasus perwasitan kontroversial, memberikan penilaian mengejutkan kepada Ortiz Arias, yakni 0,25 dari total 10 poin.

Archivo VAR membenarkan penilaian mengecewakan tersebut dengan mengatakan, "Perwasitan yang mengerikan dari Arias, yang akan langsung menuntunnya pada pembekuan dari perwasitan, setelah laga derbi, yang mana mustahil baginya untuk melakukan kesalahan lebih banyak dari yang telah ia lakukan."

Ia melanjutkan, "Wasit asal Madrid ini termasuk wasit yang dalam sejumlah pertandingan merasa dirinya berada di atas benar dan salah. Ia berdiri di hadapanmu dengan serius dan meyakinkanmu akan suatu hal yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Masalahnya, gaya ini tidak bisa kau pilih di semua pertandingan, dan laga ini adalah salah satu dari kasus tersebut."

Ia menyoroti, "Ia mengawali dengan membebaskan Baena dari kartu kuning dalam dua kesempatan, di tengah tawa ringan dan peringatan kepada para pelatih. Setelah itu keruntuhan totalnya pun dimulai. Pada awalnya, ia menghukum Bellingham dengan kartu kuning atas insiden menginjak, padahal kartu kuning seharusnya menjadi milik Cuti Romero."

Ia menambahkan, "Wasit menuju layar peninjauan, tampaknya, karena kekeliruan dalam identitas pemain, meskipun aturan menjelaskan bahwa pelanggaran itu sendiri tidak dapat ditinjau, dan berakhir dengan pemindahan kartu kuning dari Bellingham ke Romero. Ini adalah insiden yang sama sekali tidak layak mendapat kartu merah dalam kondisi apa pun."

Ia menegaskan, "Ia bahkan tidak memberikan kartu kuning atas tekel keras dari Kang-in Lee kepada Fede Valverde, yang menyebabkan pergelangan kaki pemain Real Madrid itu terkilir tepat di depan matanya. Pemain asal Korea Selatan itu pun meninggalkan insiden tersebut sambil tertawa."

Untuk melengkapi gambaran, ia hanya memberikan kartu kuning dalam insiden Huijsen menahan Giuliano Simeone di dalam kotak penalti, tanpa ada kemungkinan sama sekali untuk memainkan bola. Ini adalah insiden jelas yang mengharuskan pengusiran langsung, tetapi wasit sejak awal hanya mengeluarkan kartu kuning.

Archivo VAR menutup laporannya dengan mengatakan, "Ia mendapat 0,25 karena ia menuliskan namanya di lembar ujian."

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