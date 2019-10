Penilaian Jujur Harry Maguire: Manchester United Tidak Cukup Bagus

Harry Maguire menjadi pemain terkini yang buka suara terkait hasil buruk klub, mengakui Setan Merah sedang tidak baik-baik saja saat ini.

Sebagai tim tersukses di era Liga Primer dengan menyabet 13 gelar, ekspektasi tinggi selalu dibebankan kepada Setan Merah. Namun, mereka terperosok ke jurang sejak Sir Alex Ferguson mengumumkan pensiun pada 2013.

United tidak pernah lagi menjadi penantang gelar liga sejak kepergian pria asal Skotlandia itu, dengan Setan Merah “cuma” kebagian titel kompetisi cup domestik dan Liga Europa.

Kehadiran Ole Gunnar Solskjaer diharapkan bisa mengembalikan kejayaan United, namun jawara treble winners 1999 ini kesulitan mendapat hasil dan tim terlihat tidak percaya diri.

Maguire, yang didatangkan sebagai bek termahal dunia di musim panas, menegaskan Setan Merah telah membiarkan mereka sendiri dan fans loyal down. Ia pun mengungkapkan keluh kesahnya di akun Twitter pribadi berikut ini.

Not good enough, gutted. We must stick together #MUFC pic.twitter.com/PPm8eYfT6F