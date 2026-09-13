Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Penilaian buruk membongkar kesalahan-kesalahan wasit laga Barcelona dan Levante

Levante vs Barcelona
Levante
Barcelona
LaLiga
Spanyol

Barcelona mempertahankan rekor sempurna di Liga Spanyol dengan kemenangan telak atas tuan rumah Levante, dengan skor 4-2 pada pekan kelima, Minggu malam.

Empat gol tim Katalan itu dicetak oleh Lamine Yamal "dua gol", Pedri, Ferran, dan Karim Ademi, sehingga poin Barca bertambah menjadi 15 di puncak klasemen, unggul 3 poin atas rival mereka Real Madrid.

Situs "Archivo VAR", yang mengkhususkan diri pada situasi kontroversial terkait wasit, memberikan penilaian kepada wasit Gonzalez Esteban, yang memimpin pertandingan tersebut, sebesar 2,75 poin dari 10.

Archivo VAR menjelaskan "penilaian gagal tanpa keraguan sedikit pun untuk Gonzalez Esteban, karena sang wasit memilih gaya kepemimpinan yang kreatif yang secara umum sebagian besar benar, tetapi justru sepenuhnya sebaliknya pada situasi-situasi di dalam kotak penalti".

Situs itu melanjutkan "Esteban menghadiahkan penalti pada babak kedua akibat pelanggaran yang tidak ada, setelah beberapa detik sebelumnya menahan diri untuk tidak menghukum sentuhan tangan yang seharusnya dinyatakan sebagai pelanggaran".

LaLiga
Levante crest
Levante
LEV
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
LaLiga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN

Situs tersebut menekankan "Esteban tidak berhasil dalam menangani situasi-situasi di dalam kedua kotak penalti, dan tampaknya ia hingga kini belum mampu sepenuhnya beradaptasi dengan tuntutan sepak bola Spanyol di level tertinggi".

Pertandingan itu menyaksikan situasi yang memicu kontroversi, di samping kemungkinan diberikannya kartu merah langsung kepada Roger, sebuah hukuman yang tidak layak untuk situasi tersebut, karena sang penyerang menggerakkan lengannya berusaha melepaskan diri dari pegangan lawannya, tanpa adanya sama sekali upaya untuk melakukan penyerangan. Kartu kuning memang layak diberikan, tetapi bukan kartu merah.

Pada babak kedua, Lamine Yamal terjatuh di dalam kotak penalti setelah kontak yang sangat ringan dengan Aissa Mandi, sebuah kontak yang sama sekali tidak membenarkan pemberian pelanggaran, tetapi yang seharusnya diberikan adalah sentuhan tangan sebelumnya yang dilakukan oleh bek yang sama, setelah tangannya memutus jalur bola.

Archivo VAR menutup "Ia menghadiahkan pelanggaran yang tidak ada, dan mengabaikan pelanggaran yang seharusnya dinyatakan".

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google