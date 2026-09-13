Barcelona mempertahankan rekor sempurna di Liga Spanyol dengan kemenangan telak atas tuan rumah Levante, dengan skor 4-2 pada pekan kelima, Minggu malam.

Empat gol tim Katalan itu dicetak oleh Lamine Yamal "dua gol", Pedri, Ferran, dan Karim Ademi, sehingga poin Barca bertambah menjadi 15 di puncak klasemen, unggul 3 poin atas rival mereka Real Madrid.

Situs "Archivo VAR", yang mengkhususkan diri pada situasi kontroversial terkait wasit, memberikan penilaian kepada wasit Gonzalez Esteban, yang memimpin pertandingan tersebut, sebesar 2,75 poin dari 10.

Archivo VAR menjelaskan "penilaian gagal tanpa keraguan sedikit pun untuk Gonzalez Esteban, karena sang wasit memilih gaya kepemimpinan yang kreatif yang secara umum sebagian besar benar, tetapi justru sepenuhnya sebaliknya pada situasi-situasi di dalam kotak penalti".

Situs itu melanjutkan "Esteban menghadiahkan penalti pada babak kedua akibat pelanggaran yang tidak ada, setelah beberapa detik sebelumnya menahan diri untuk tidak menghukum sentuhan tangan yang seharusnya dinyatakan sebagai pelanggaran".

Situs tersebut menekankan "Esteban tidak berhasil dalam menangani situasi-situasi di dalam kedua kotak penalti, dan tampaknya ia hingga kini belum mampu sepenuhnya beradaptasi dengan tuntutan sepak bola Spanyol di level tertinggi".

Pertandingan itu menyaksikan situasi yang memicu kontroversi, di samping kemungkinan diberikannya kartu merah langsung kepada Roger, sebuah hukuman yang tidak layak untuk situasi tersebut, karena sang penyerang menggerakkan lengannya berusaha melepaskan diri dari pegangan lawannya, tanpa adanya sama sekali upaya untuk melakukan penyerangan. Kartu kuning memang layak diberikan, tetapi bukan kartu merah.

Pada babak kedua, Lamine Yamal terjatuh di dalam kotak penalti setelah kontak yang sangat ringan dengan Aissa Mandi, sebuah kontak yang sama sekali tidak membenarkan pemberian pelanggaran, tetapi yang seharusnya diberikan adalah sentuhan tangan sebelumnya yang dilakukan oleh bek yang sama, setelah tangannya memutus jalur bola.

Archivo VAR menutup "Ia menghadiahkan pelanggaran yang tidak ada, dan mengabaikan pelanggaran yang seharusnya dinyatakan".

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