Wasit asal Spanyol, Hernandez Hernandez, memicu kontroversi dengan sejumlah keputusannya selama kekalahan Real Madrid dari tuan rumah Real Betis (1-0), Jumat malam, dalam pertandingan pekan keempat Liga, di Stadion La Cartuja.

Sementara itu, platform"Archivo VAR" asal Spanyol mengungkap penilaian mereka terhadap sang wasit, dengan menganggap bahwa ia gagal dalam memimpin pertandingan.

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Hernandez Hernandez memperoleh penilaian rendah (4,75) pada pertandingan yang menyaksikan menurunnya kendalinya atas jalannya permainan seiring berjalannya menit demi menit, serta meningkatnya intensitas konfrontasi antara para pemain kedua tim.

Menurut "Archivo VAR", sang wasit memberikan kartu kuning yang keras kepada Arda Guler, pemain Real Madrid, sebelum akhir babak pertama, yang kemudian menempatkannya dalam masalah saat menangani pemain yang sama, di mana ia menghindari memberikan kartu kuning kedua untuknya, meski ada pelanggaran yang layak mendapat hukuman.

Dan pada menit-menit akhir, Hernandez Hernandez menganugerahkan penalti untuk Real Madrid, yang termasuk kasus yang bisa saja diberikan, tetapi bukan merupakan hasil dari tekel yang ceroboh dan jelas.

Tayangan ulang memperlihatkan, sesuai analisis "Archivo VAR", bahwa kontak tersebut tidak sekuat yang diperlihatkan oleh reaksi "berlebihan" dari Vinicius Junior, terutama karena bola sudah menjauh darinya sebelum ia terjatuh.

Hal itu diikuti oleh kontroversi lain, yang berkaitan dengan masuknya Bartra ke area penalti saat pelaksanaan tendangan, karena tidak ada bukti pasti bahwa ia menginjak garis kotak sebelum tembakan dilakukan. Analisis tersebut menilai bahwa apabila terbukti ia masuk secara melanggar, penalti tersebut seharusnya diulang.

Penilaian "Archivo VAR" bergantung pada beberapa unsur, yang paling menonjol adalah konsistensi dalam menangani pelanggaran dan hukuman, penyeragaman standar dalam menganugerahkan pelanggaran dan mengeluarkan kartu, pengelolaan pertandingan, di samping kepribadian wasit dalam mengambil keputusan, serta cara penggunaan teknologi asisten wasit video "VAR" dalam kasus-kasus krusial.

Selain itu, ditinjau pula kasus-kasus penentu, seperti tendangan penalti, kasus kartu merah dan gol yang dibatalkan, serta tekel-tekel yang bisa saja diganjar hukuman namun tidak diganjar.

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