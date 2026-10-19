Jurnalis Oliver Holt dalam artikelnya di surat kabar Inggris "Daily Mail" mengungkapkan informasi eksklusif terkait sanksi yang diperkirakan akan dijatuhkan kepada Manchester City akibat pelanggaran finansial di Liga Primer Inggris.

Holt menuliskan dalam artikelnya: "Sepanjang akhir pekan, pernyataan dari sejumlah komentator dan analis sepak bola terus berulang, yang menyebutkan bahwa persaingan gelar Liga Primer Inggris musim ini sebenarnya sudah menyusut menjadi hanya antara dua tim. Penyangkalan adalah cara yang nyaman untuk menghadapi fakta, terutama dalam sebuah industri yang bernilai miliaran pound sterling."

Ia menambahkan: "Mungkin para komentator itu memaksudkan Arsenal dan Brighton sebagai kandidat paling menonjol untuk bersaing memperebutkan gelar, dan jika memang begitu, maka saya meminta maaf atas asumsi keliru saya. Tetapi jika perebutan gelar akan terbatas pada dua tim, maka salah satunya seharusnya bukan Manchester City."

Ia melanjutkan: "Manchester City memang mengawali musim ini dengan sangat mengagumkan. Bahkan menurut standar tinggi yang biasa dicapai tim ini dalam beberapa tahun terakhir, kemenangan dalam tujuh laga pertamanya di liga merupakan pencapaian yang mencolok, terutama setelah kepergian Pep Guardiola dan penunjukan Enzo Maresca sebagai pelatih tim. Namun start kuat ini tidak menghapus bayang-bayang yang menyelimuti klub, bahkan mungkin justru membuatnya semakin membentang."

Ia meneruskan: "Mungkin gelombang pembenaran, kelit-mengelit, dan propaganda konyol yang datang dari negara-negara penghasil minyak, yang berbicara tentang adanya blok merah yang menargetkan klub, telah menutupi fakta bahwa Manchester City divonis, pada akhir bulan lalu, oleh sebuah komisi independen telah melakukan sebagian besar dari 115 pelanggaran finansial yang dituduhkan oleh Liga Primer Inggris."

Ia menyambung: "Di liga olahraga mana pun yang berjalan secara relatif normal, hal itu seharusnya mengakibatkan Manchester City tersingkir dari lingkaran persaingan gelar musim ini. Sanksi yang dijatuhkan kepada klub pun seharusnya sudah diumumkan, dan melihat besarnya pelanggaran-pelanggarannya, sudah pasti sanksi itu akan menyingkirkannya dari perlombaan menuju gelar juara."

Ia pun melanjutkan: "Jalur yang rumit dan berlarut-larut dari perkara yang diajukan terhadap Manchester City menimbulkan ketidakjelasan dan pesimisme mengenai berapa lama klub-klub sepak bola lainnya harus menunggu sebelum keluarnya keputusan terkait sanksi yang akan dijatuhkan kepada klub, dan juga berapa lama waktu yang diperlukan untuk memutus banding yang telah diajukannya."

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Ia menambahkan: "Menurut sumber-sumber yang dekat dengan jalannya perkara, tidak mungkin Manchester City akan menghadapi skenario bencana berupa pengusiran dari Liga Primer Inggris dan terpaksa memulai dari awal di liga divisi dua pada awal musim mendatang. Pengusiran klub itu akan menyeret Liga Primer Inggris maupun English Football League ke dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan langkah ini juga akan merugikan kedua pihak itu sendiri."

Ia melanjutkan: "Diyakini bahwa Liga Primer Inggris menekan agar sanksi terhadap Manchester City diumumkan sebelum keluarnya hasil banding yang diajukan klub, banding yang tidak mungkin diputus sebelum akhir Januari."

Ia pun menuturkan: "Informasi yang dimiliki sumber-sumber yang mengetahui perkara ini menunjukkan bahwa sanksi yang paling mungkin berupa pengurangan sejumlah besar poin, sedemikian rupa sehingga memastikan Manchester City terdegradasi ke divisi satu, di samping denda finansial yang sangat besar."

Ia menutup: "Mungkin juga sanksi tersebut mencakup pengurangan poin tambahan, sehingga secara efektif membuat Manchester City bertahan di divisi satu setidaknya untuk satu musim tambahan. Liga Divisi Satu tidak akan diwajibkan menerima sanksi ini terhadap salah satu klubnya, tetapi besar kemungkinan mereka akan menyetujuinya."



