Laporan media mengungkap kabar mengejutkan bagi klub Al-Nassr dari Arab Saudi, di mana Komite Pengawasan Keuangan diperkirakan akan mengambil langkah-langkah pengawasan dalam waktu dekat untuk memantau kondisi keuangan tim, terutama terkait pengeluaran dana, sebuah langkah yang berpotensi memengaruhi manajemen "Al-Alamy" dan stabilitas keuangannya di masa mendatang.

Laporan ini muncul setelah kemenangan besar atas Al-Najma dengan skor 5-2 pada Jumat malam, dalam putaran ke-27 Liga Profesional Roshen.

Menurut program "Nadina", Komite Pengawasan Keuangan telah menempatkan Klub Al-Nasr di bawah "pengawasan ketat", sebuah keputusan yang dapat memengaruhi kontrak-kontrak klub di masa mendatang.

Mengenai hal ini, penasihat hukum Al-Sheikhi mengatakan dalam pernyataannya kepada program "Nadina": "Penempatan Al-Nasr di bawah pengawasan ketat bukanlah hal biasa, karena klub harus mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum menandatangani kontrak dengan pemain atau pelatih mana pun yang nilainya melebihi 500 ribu riyal."

Ia menambahkan: "Jika tidak mematuhi aturan ini, klub akan menghadapi sanksi dari Asosiasi yang bisa berupa pengurangan poin atau degradasi ke liga divisi pertama."

Laporan-laporan ini memicu kemarahan di media sosial, di mana para penggemar berpendapat bahwa Al-Nasr tidak menghabiskan dana seperti klub-klub lainnya.