Karim Adeyemi pindah dari Borussia Dortmund ke FC Barcelona pada musim panas lalu dengan nilai transfer 22 juta euro. BVB kabarnya juga bersedia menjualnya ke Real Madrid, tetapi Los Blancos menolak.

Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan lewat DAZN bahwa tim Hitam-Kuning menawarkan pemain timnas Jerman itu kepada sejumlah klub Premier League, termasuk Real Madrid, lantaran pembicaraan mengenai perpanjangan kontraknya hingga melewati 2027 mandek.

Namun, opsi tersebut segera menemui jalan buntu. Real memutuskan untuk tidak merekrut pemain sayap lincah itu dan pada akhirnya memilih bintang Leipzig Yan Diomande, sementara Adeyemi sendiri sangat ingin bergabung dengan klub favoritnya, Barcelona.

Karim Adeyemi Bersinar Di Bawah Asuhan Hansi Flick

Di klub asal Catalunya itu, mantan pemain Dortmund tersebut langsung menyatu dengan tim. Ia telah mencetak empat gol dan menyumbang tiga assist dalam 12 pertandingan resmi. Pada Minggu malam (pukul 21.00), ia bersama tim asuhan Hansi Flick akan menghadapi Real Madrid dalam laga Clasico.

Berkat penampilan apiknya, Adeyemi belakangan kembali dipanggil Jürgen Klopp ke tim nasional. Namun, di sana pemain ofensif itu justru lebih menonjol karena banyaknya peluang emas yang gagal ia manfaatkan.