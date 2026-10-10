Pengungkapan mengejutkan soal momen penalti Feyenoord - AZ: Makkelie tidak diperlihatkan gambar krusial

Kees Kwakman menilai AZ secara keliru tidak mendapatkan penalti dalam laga besar melawan Feyenoord. Tepat menjelang turun minum memang ada kontak antara Mexx Meerdink dan Tjark Ernst, tetapi tayangan yang memperlihatkan hal itu dengan jelas tidak ditunjukkan di lapangan kepada wasit Danny Makkelie.

Di De Kuip, Makkelie hanya diperlihatkan tayangan dari sisi samping di layar, sehingga setelah meninjaunya selama beberapa menit ia tidak bisa memastikan bahwa Meerdink terkena. Kini ternyata ada tayangan yang jauh lebih baik, yang memperlihatkan dengan jelas kontak antara kaki kedua pemain itu.

“Bagaimana mungkin Makkelie tidak diperlihatkan tayangan itu?”, kata Kwakman dengan sangat geram di De Eretribune di ESPN. Jan Joost van Gangelen menduga bahwa VAR Erwin Blank kemungkinan juga tidak melihat tayangan itu sendiri. “Ya, lalu di mana letak kesalahannya?”, tanya Kwakman dengan lantang.

“Mereka memang punya tayangan itu. Mereka memiliki tayangannya, tetapi pada momen itu tidak menunjukkannya kepada Makkelie,” jelas Aletha Leidelmeijer. Kwakman kemudian mempertanyakan bagaimana proses pemilihan tayangan di ruang VAR.

“Saya rasa itu tidak dilakukan sendiri oleh VAR. Dia dibantu untuk itu, bukan?”, ujar Kwakman. “Saya pikir jika Makkelie melihat tayangan ini, dia akan tetap memberikan penalti. Jika VAR melihat ini, dia bahkan tidak akan memanggilnya ke layar.”

Ernst sendiri setelah pertandingan kepada ESPN mengatakan bahwa ia memang telah menerima penjelasan dari Makkelie. “Setelah pertandingan saya sempat berbicara dengan wasit, dan dia mengatakan bahwa mungkin memang ada kontak ringan, tetapi itu tidak cukup untuk penalti.”

“Sekarang saya memang melihat kaki saya sedikit bergerak. Tetapi wasit mengatakan bahwa menurut dia itu tidak cukup untuk penalti. Juga karena bolanya keluar, dan karena kontaknya sangat ringan. Namun pada momen itu sendiri saya tidak merasakan apa-apa,” ujar Ernst.

ESPN