Delapan pemain Tunisia, lawan tim Oranje, dinyatakan positif menggunakan zat terlarang clenbuterol, demikian dilaporkan The Times pada Jumat sore. Zat tersebut dilarang dan tercantum dalam daftar doping.

Menurut media yang sangat terpercaya tersebut, para pemain Tunisia terkejut saat hasil tes menunjukkan positif. Mereka dikabarkan tidak sengaja mengonsumsi zat terlarang tersebut.

Clenbuterol juga dikenal karena keberadaan hormon tersebut dalam daging yang terkontaminasi, terutama di wilayah-wilayah di dunia di mana zat ini digunakan dalam peternakan, seperti di Meksiko, tempat Tunisia menginap.

Clenbuterol adalah zat stimulan yang kuat yang bekerja pada sistem saraf. Dalam dunia kedokteran konvensional (di Belanda dan Belgia), zat ini hanya disetujui sebagai obat hewan untuk kuda guna melebarkan saluran pernapasan pada penderita asma.

Karena efeknya yang spesifik, zat ini terkadang disalahgunakan secara ilegal oleh manusia sebagai obat penurun berat badan atau peningkat performa. Selama menjalani diet ketat, zat ini juga mencegah penguraian massa otot.

Zat ini terdaftar dalam daftar doping internasional dan dilarang keras dalam kompetisi. Selain itu, penggunaan, kepemilikan, atau penjualannya untuk konsumsi manusia di Belanda dan Belgia merupakan tindakan ilegal.

Tunisia tidak benar-benar merasakan manfaat dari Clenbuterol. Negara di Afrika Utara ini kalah dalam setiap pertandingan di babak penyisihan grup, termasuk kekalahan 3-1 dari Belanda, dan akhirnya tersingkir dari turnamen.