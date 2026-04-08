Pengungkapan mengejutkan: FIFA 'menipu' pengunjung dengan tiket Piala Dunia termahal

FIFA kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya mendapat kritik tajam terkait harga tiket yang sangat mahal untuk Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, kini muncul ketidakpuasan besar atas cara penawaran tempat duduk yang dilakukan pada awalnya.

The Athletic menyelidiki proses penjualan tiket Piala Dunia. FIFA menjual lebih dari tiga juta tiket untuk berbagai pertandingan, yang dibagi ke dalam beberapa kategori. Berdasarkan kode warna tiket, seolah-olah penggemar sepak bola yang memiliki tiket termahal (Kategori 1) secara otomatis berhak atas tempat duduk terbaik di stadion, di tepi lapangan, atau di tribun bawah.

Ternyata kenyataannya kini sangat berbeda. Ketika tiket Piala Dunia baru-baru ini diubah menjadi tempat duduk konkret, banyak pendukung ternyata mendapatkan tempat di sudut-sudut atau di belakang gawang. Beberapa penggemar ditempatkan di sektor Kategori 2, padahal mereka telah membeli tiket Kategori 1.

Sebuah kekecewaan besar bagi para pengunjung Piala Dunia, karena dalam beberapa kasus, ratusan atau ribuan dolar telah dibayarkan untuk sebuah tiket. Di Amerika Utara, biasanya orang memilih tempat duduk yang tepat, bukan sekadar kategori. Hal ini membuat kekecewaan semakin besar.

Salah satu korban mengeluh di media Inggris. ''Anda tidak bisa mengubah aturan setelah seseorang telah membayar tiket. Orang-orang telah membayar untuk tempat tertentu, lalu diberi tempat lain.'' Seorang penggemar sepak bola lainnya menyebut 'penipuan' dan 'perasaan seperti ditipu'.

Selama proses penjualan menjelang Piala Dunia, tiket-tiket tersebut diubah, sehingga menimbulkan kebingungan. Selain itu, semua indikasi menunjukkan bahwa tempat duduk terbaik di pinggir lapangan telah disisihkan untuk paket hospitality dan sponsor, dengan biaya mencapai ribuan dolar.

FIFA menegaskan dalam tanggapannya bahwa hal ini hanyalah kesalahpahaman dan bahwa tiket Piala Dunia tersebut hanyalah sebagai gambaran awal. ''Tiket-tiket tersebut dimaksudkan sebagai panduan, bukan sebagai gambaran pasti mengenai tempat duduk. Dalam syarat dan ketentuan disebutkan bahwa tempat duduk dapat diubah, asalkan termasuk dalam kategori yang sama atau memiliki nilai yang setara.