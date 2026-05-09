Pengungkapan mengejutkan dari Spanyol: inilah yang dilakukan para pemain Real Madrid untuk mempermalukan Xabi Alonso

Kekacauan di Real Madrid bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Sudah berbulan-bulan suasana di ruang ganti dipenuhi ketegangan, dan semakin banyak detail yang terungkap. Menurut Marca, Xabi Alonso juga memainkan peran besar dalam hal ini.

Pria Spanyol berusia 44 tahun itu, yang dipecat dari Real Madrid pada Januari tahun ini, ingin memperkenalkan disiplin dan keteraturan taktis yang lebih baik saat kedatangannya. Namun, justru hal inilah yang diduga menjadi penyebab ketegangan internal yang sangat besar.

Menurut laporan, tim saat itu terpecah menjadi dua kubu. Di satu sisi ada pemain seperti Kylian Mbappé dan Aurélien Tchouaméni, yang mendukung pendekatan Alonso. Di sisi lain, bintang-bintang seperti Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Edouardo Camavinga, dan Federico Valverde dilaporkan semakin menentang sang pelatih.

Pada suatu saat, situasi bahkan mencapai titik di mana para pemain mempermalukan Alonso. Beberapa pemain sengaja berpura-pura tidur selama pembahasan taktik. Yang lain dilaporkan mengobrol atau mengabaikan instruksi selama pertemuan tersebut.

Akibatnya, tak lama kemudian situasi memuncak ketika Alonso kehilangan kesabaran di sesi latihan. “Saya tidak tahu bahwa saya harus melatih tim junior di sini!”, kata sang pelatih dengan marah. Ketegangan tampaknya semakin memuncak setelah itu.

Menurut laporan, penggantinya, Álvaro Arbeloa, awalnya mencoba menenangkan situasi, tetapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Insiden terbesar akhirnya terjadi melalui pertengkaran antara Valverde dan Tchouaméni. Setelah terjadi pertengkaran di sesi latihan, situasi kemudian memanas di ruang ganti.

Valverde kemudian harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami cedera di kepala dan kemungkinan besar akan absen dalam laga El Clásico melawan FC Barcelona. Pemain asal Uruguay itu sendiri secara terbuka membantah terlibat dalam perkelahian dan menjelaskan bahwa ia ‘secara tidak sengaja membenturkan dahinya ke meja’. Meskipun demikian, menurut berbagai media, Real Madrid telah memulai proses disiplin terhadap kedua pemain tersebut.