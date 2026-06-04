Pengungkapan mengejutkan: Arne Slot yang ‘sombong’ menyerang 5 pemain ini secara pribadi di ruang ganti Liverpool

Sport Bild telah mengungkap fakta mengejutkan tentang Arne Slot. Pelatih asal Belanda berusia 47 tahun itu dipecat dari Liverpool akhir pekan lalu, dan hal itu konon disebabkan oleh perilakunya yang ‘arogan’ di ruang ganti.

Pada musim pertamanya di Merseyside, Slot langsung membawa Liverpool meraih kejayaan dengan merebut gelar juara liga. Namun, musim keduanya berjalan sangat sulit, dengan finis di posisi kelima di Liga Premier. Setelah evaluasi akhir tahun, diputuskan bahwa Slot bukanlah orang yang tepat untuk masa depan klub.

Sport Bild mengetahui bahwa ada periode ketidakstabilan internal yang mendahului keputusan tersebut. Slot dilaporkan telah kehilangan kendali penuh atas ruang ganti. Retakan pertama terungkap ketika Mohamed Salah secara terbuka mengkritik manajer dengan sangat keras selama musim tersebut, namun di balik itu tersembunyi kekacauan yang jauh lebih besar.

“Salah satu masalahnya adalah cara dia menangani para pemain bintangnya,” kata media Jerman tersebut. “Meskipun dia dipuji di awal musim karena pendekatan yang sensitif setelah kematian tragis striker Diogo Jota, dia melangkah terlalu jauh di tempat lain.”

Slot dilaporkan mencampurkan kritik objektif dengan ‘kesombongan’ dan ‘serangan pribadi’. Serangan pribadi tersebut ditujukan kepada lima pemain baru musim panas. “Apakah kamu sudah memenangkan Premier League?”, katanya dengan nada tajam kepada para pemain baru tersebut.

Bukan hanya lima pemain baru musim panas yang terus-menerus menjadi sasaran, para pemain dengan latar belakang Bundesliga pun mendapat teguran. Slot dilaporkan beberapa kali melampaui batas, dengan komentar seperti: “Begitulah cara bermain di Jerman.”

“Ledakan” tersebut dilaporkan tidak disukai para pemain, menurut Sport Bild. “Sementara performa di lapangan terus menurun, konsensus umum di ruang ganti adalah bahwa gelar juara Slot terutama berkat kerja keras pendahulunya, Jürgen Klopp. Pemain kunci seperti Mo Salah dan Virgil van Dijk menyadari bahwa Slot mulai kehilangan inspirasi.”