Pengungkapan eksklusif dari agen pemain: Ajax telah mengajukan tawaran untuk pemainnya

Ajax telah mengajukan tawaran untuk Lucas Agazzi, seorang bek kanan berbakat dari Defensor SC. Hal itu diungkapkan oleh agennya, Pablo Rivero, dalam wawancara dengan stasiun radio Uruguay, Sport 890.

Agazzi yang berusia 21 tahun telah memainkan 114 pertandingan resmi untuk Defensor meskipun usianya masih muda. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak sepuluh gol dan memberikan tiga belas assist.

Agazzi terikat kontrak dengan Defensor hingga akhir 2027. Menurut Transfermarkt, nilai pasar pemain sayap ini mencapai 1,8 juta euro.

Menurut Rivero, Ajax telah menunjukkan minat terhadap pemain asal Uruguay tersebut, namun tawaran pertama dari klub asal Amsterdam itu ditolak mentah-mentah.

Belum jelas apakah direktur teknis Jordi Cruijff akan mengajukan tawaran baru.

Agazzi memiliki kewarganegaraan Uruguay dan Italia. Ia juga mampu bermain sebagai pemain sayap kanan.

Dari segi profil, Agazzi berpotensi menjadi pengganti Anton Gaaei. Pemain asal Denmark berusia 23 tahun itu kemungkinan akan hengkang dari Amsterdam pada musim panas ini.