Pengungkapan baru: FIFA menghabiskan jutaan dolar untuk melindungi reputasi Infantino

Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" menandatangani kontrak dengan agensi pemasaran asal London "Ten Toes Media" (Ten Toes Media), senilai 2,3 juta pound sterling (sekitar 3,1 juta dolar), dengan tujuan melindungi citra organisasi tersebut dan presidennya, Gianni Infantino, sebagaimana diungkap oleh surat kabar"The Times"Inggris.

Kontrak tersebut berlaku selama 22 bulan, dimulai pada Maret 2025 dan berakhir pada Desember 2026.

Menurut salinan kontrak yang dilihat oleh "The Times", agensi itu bertugas mendukung pengelolaan akun-akun FIFA di platform media sosial, termasuk LinkedIn, Instagram, Facebook, dan X (sebelumnya Twitter).

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Kontrak tersebut secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan utama agensi itu adalah "melindungi citra FIFA dan presiden, serta meningkatkan kedudukan organisasi", di samping memberikan "dukungan, analisis, dan alat yang diperlukan untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian narasi, sesuai dengan visi presiden".

Tugas agensi tersebut juga mencakup produksi konten, termasuk teks, gambar, klip video, dan grafik, memantau komentar, serta menggandeng para influencer untuk meningkatkan jangkauan dan interaksi, di samping bekerja selama 24 jam melalui para manajer di zona waktu yang berbeda.

Terungkapnya kontrak ini terjadi pada saat Infantino menghadapi tekanan yang meningkat dan kritik yang meluas di kalangan sepak bola, terutama setelah kegagalan proyek penjualan bagian komersial pada turnamen-turnamen FIFA, termasuk Piala Dunia, kepada para investor dari sektor swasta.

Ten Toes Media (Ten Toes Media) merupakan agensi pemasaran olahraga dan media digital, yang didirikan pada 2016 dan berkantor pusat di London, dengan cabang di Dubai dan New York, serta sebelumnya pernah bekerja dengan Uni Sepak Bola Eropa "UEFA", klub Arsenal, di samping bintang Bayern Munich saat ini dan mantan pemain Tottenham, Harry Kane.

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