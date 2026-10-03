Pengungkap skandal Manchester City tanpa perlindungan, "ancaman kematian" terus membayanginya

Rui Pinto asal Portugal, sosok di balik bocoran "Football Leaks" yang mengungkap sejumlah pelanggaran finansial yang dialamatkan kepada Manchester City dan memicu kegemparan dalam sepak bola Eropa, melontarkan peringatan bahwa nyawanya terancam, setelah keputusan otoritas Portugal untuk mengakhiri keikutsertaannya dalam program perlindungan saksi, yang mencakup penyediaan tempat tinggal rahasia dan pengamanan untuknya.

Pinto menyatakan, dalam sebuah unggahan melalui akunnya di platform "X", bahwa komisi yang bertanggung jawab atas program perlindungan saksi telah memberitahunya tentang berakhirnya partisipasinya dalam program tersebut. Ia menilai keputusan itu menempatkannya dalam menghadapi ancaman nyata, mengingat ia menerima ancaman pembunuhan serta adanya kekhawatiran akan upaya pembunuhan terhadap dirinya. Ia menambahkan bahwa dalam beberapa hari ke depan ia akan terpaksa pindah ke sebuah tempat yang tidak diumumkan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Tim pembela Pinto menolak keputusan pencabutan perlindungan tersebut, dan menuntut otoritas Portugal untuk meninjau kembali keputusan itu, serta memperingatkan dampak keamanan dan hukumnya, terlebih sejumlah proses peradilan yang terkait dengan informasi yang ia ungkap masih berlangsung, menurut keterangan para pengacaranya.

Kasus Manchester City di pusaran badai

Tim pembela, di antara alasan mereka untuk menolak keputusan itu, berpegang pada masih berlangsungnya proses yang terkait dengan bocoran "Football Leaks", termasuk kasus Manchester City, yang menghadapi tuduhan melakukan lebih dari 100 dugaan pelanggaran terhadap regulasi finansial Liga Premier Inggris.

Para pengacara menilai bahwa berlanjutnya kasus-kasus ini menuntut agar potensi risiko terhadap keselamatan Pinto diperhitungkan, sebelum mengakhiri perlindungan yang diberikan kepadanya.

Bocoran "Football Leaks" dimulai pada tahun 2015, setelah Pinto mempublikasikan dokumen-dokumen rahasia yang berkaitan dengan kontrak para pemain, transfer mereka, serta transaksi finansial klub dan agen pemain, yang mengakibatkan dibukanya penyelidikan dan proses peradilan di sejumlah negara Eropa, serta menyoroti berkas-berkas finansial yang memicu kontroversi luas dalam sepak bola.

Para pengacara Pinto menjelaskan bahwa ancaman yang dihadapinya bukanlah hal yang mengada-ada, dengan menunjuk pada serangan yang dialaminya di Lisbon pada April lalu, dan bahwa sejumlah tokoh berpengaruh yang memiliki sumber daya besar namanya tercantum dalam berkas-berkas yang ia ungkap, sementara sebagian proses peradilan yang terkait dengan bocoran tersebut masih berlangsung.

Bebas dalam kasus baru setelah vonis sebelumnya

Pada April lalu, Pinto yang berusia 37 tahun mendapatkan putusan bebas dari seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya dalam persidangan kedua di Portugal, setelah sebelumnya sebuah pengadilan pada September 2023 menyatakannya bersalah atas kejahatan siber dan upaya pemerasan terhadap sebuah dana investasi olahraga, serta menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dengan masa percobaan.

Otoritas sebelumnya telah menangkap Pinto di Hungaria pada Januari 2019, tempat ia tinggal, sebelum menyerahkannya kepada Portugal. Ia menjalani lebih dari satu tahun dalam penahanan sementara, kemudian menyetujui untuk bekerja sama dengan otoritas dalam penyelidikan lain, yang memungkinkan mereka mengakses data terenkripsi yang berada dalam penguasaannya.

Keputusan untuk mengakhiri perlindungan ini memunculkan kekhawatiran tim pembelanya terkait keselamatannya, pada saat dampak bocoran yang namanya terkait dengannya masih hadir dalam sejumlah berkas peradilan, terutama kasus finansial Manchester City.