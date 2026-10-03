Pengungkap skandal Manchester City tanpa perlindungan: "ancaman kematian" membayanginya

Rui Pinto asal Portugal, sosok di balik bocoran "Football Leaks" yang mengungkap sejumlah pelanggaran finansial yang dialamatkan kepada Manchester City dan memicu kegemparan dalam sepak bola Eropa, melontarkan peringatan bahwa nyawanya berada dalam bahaya, menyusul keputusan otoritas Portugal untuk mengakhiri keikutsertaannya dalam program perlindungan saksi, yang mencakup penyediaan tempat tinggal rahasia dan pengamanan baginya.

Pinto, dalam sebuah unggahan melalui akunnya di platform "X", mengatakan bahwa komisi yang bertanggung jawab atas program perlindungan saksi telah memberitahunya tentang berakhirnya partisipasinya dalam program tersebut. Ia menilai keputusan itu menempatkannya pada bahaya nyata, di tengah ancaman pembunuhan yang ia terima serta adanya kekhawatiran bahwa ia menjadi sasaran upaya pembunuhan. Ia menambahkan bahwa dirinya akan terpaksa pindah dalam beberapa hari mendatang ke lokasi yang dirahasiakan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Tim pembela Pinto menolak keputusan pencabutan perlindungan tersebut, dan menuntut otoritas Portugal untuk meninjau ulang keputusan itu, seraya memperingatkan dampak keamanan dan hukum yang ditimbulkannya, terutama karena sejumlah proses peradilan yang terkait dengan informasi yang ia ungkap masih terus berlanjut, menurut keterangan para pengacaranya.

Kasus Manchester City di pusaran badai

Dalam alasan-alasan penolakannya terhadap keputusan tersebut, tim pembela berpijak pada masih berlanjutnya proses yang berkaitan dengan bocoran "Football Leaks", di antaranya kasus Manchester City, yang menghadapi tuduhan melakukan lebih dari 100 dugaan pelanggaran terhadap regulasi finansial Liga Primer Inggris.

Para pengacara berpandangan bahwa berlanjutnya kasus-kasus ini menuntut agar potensi risiko terhadap keselamatan Pinto diperhitungkan, sebelum mengakhiri perlindungan yang diberikan kepadanya.

Bocoran "Football Leaks" bermula pada 2015, setelah Pinto mempublikasikan dokumen-dokumen rahasia terkait kontrak para pemain, transfer mereka, serta transaksi finansial klub-klub dan agen pemain, yang berujung pada dibukanya sejumlah penyelidikan dan proses peradilan di beberapa negara Eropa, serta menyoroti berkas-berkas finansial yang memicu kontroversi luas dalam sepak bola.

Para pengacara Pinto menjelaskan bahwa ancaman yang ia hadapi bukanlah sesuatu yang hipotetis, seraya merujuk pada serangan yang ia alami di Lisbon pada April lalu, serta pada tokoh-tokoh berpengaruh yang memiliki sumber daya besar yang namanya tercantum dalam berkas-berkas yang ia ungkap, sementara sebagian proses peradilan yang terkait dengan bocoran-bocoran tersebut masih berjalan.

Dibebaskan dalam kasus baru setelah vonis sebelumnya

Pada April lalu, Pinto, yang berusia 37 tahun, memperoleh putusan bebas dari seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya dalam persidangan kedua di Portugal, setelah sebelumnya sebuah pengadilan pada September 2023 menjatuhkan vonis bersalah kepadanya atas kejahatan siber dan upaya pemerasan terhadap sebuah dana investasi olahraga, serta menjatuhkan hukuman penjara 4 tahun dengan masa percobaan.

Otoritas sebelumnya telah menangkap Pinto di Hungaria pada Januari 2019, tempat ia tinggal saat itu, sebelum menyerahkannya ke Portugal. Ia menjalani lebih dari satu tahun dalam tahanan praperadilan, lalu menyetujui untuk bekerja sama dengan otoritas dalam penyelidikan-penyelidikan lain, yang memungkinkan mereka mengakses data terenkripsi yang berada dalam penguasaannya.

Keputusan untuk mengakhiri perlindungan ini membangkitkan kekhawatiran tim pembelanya terhadap keselamatannya, pada saat dampak dari bocoran-bocoran yang namanya dikaitkan dengannya masih hadir dalam sejumlah berkas peradilan, dengan yang terdepan adalah kasus finansial Manchester City.