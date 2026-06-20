Pembawa acara asal Argentina, Florencia Pina, mengundurkan diri dari saluran "Luzo TV", setelah secara keliru mengumumkan secara langsung di udara bahwa Jorge Messi, ayah dari bintang sepak bola Lionel Messi, telah meninggal dunia, saat siaran langsung pertandingan pembuka Argentina melawan Aljazair di Piala Dunia. Insiden tersebut memicu gelombang kemarahan yang sangat besar di negara tersebut, menurut situs "BBC".

Menurut pernyataan yang dikeluarkan keluarga Messi kemudian, ayah sang pemain yang berusia 68 tahun tersebut sedang menjalani perawatan medis untuk kondisi kesehatan yang tidak diungkapkan, serta berada di bawah pengawasan medis dan sedang dalam proses pemulihan. Keluarga tersebut mengkritik spekulasi seputar kesehatannya dan meminta agar privasinya dihormati selama masa sulit ini.

Pina sebelumnya telah menyampaikan pernyataan kontroversial tersebut setelah Argentina mengalahkan Aljazair dengan skor 3-0, di mana ia mengatakan saat membawakan acara: “Saya tidak ingin menyampaikan berita buruk kepada Anda, tetapi ayah Messi baru saja meninggal. Kematiannya sangat mendadak, di tengah-tengah Piala Dunia.”

Berita palsu tersebut dengan cepat menyebar di media sosial sebelum sang pembawa acara menjelaskan bahwa informasi tersebut belum terkonfirmasi, namun kerusakan sudah terjadi.

Pina, yang berusia 51 tahun, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Saya meminta maaf kepada keluarga Messi. Saya merasa sangat malu karena telah terlibat dalam kesalahan ini.”

Pembawa acara sekaligus aktris tersebut menjelaskan di media sosial pada hari Kamis: “Saya ingin menjelaskan bahwa informasi yang salah ini disampaikan kepada saya secara langsung di siaran langsung, seolah-olah telah diverifikasi oleh tim produksi acara, dan saya mempercayainya.”

Dia menambahkan: “Namun demikian, saya bertanggung jawab atas peran saya dalam kesalahan ini, dan karena itulah saya memutuskan untuk mundur dan mengakhiri partisipasi saya di program Luzo. Saya sekali lagi meminta maaf dari lubuk hati yang paling dalam; saya telah melakukan kesalahan.”

Di sisi lain, stasiun televisi “Luzo TV” meminta maaf dan mengumumkan akan mengambil tindakan disiplin sebagai tindak lanjut dari insiden tersebut, sambil menegaskan bahwa penyebaran informasi sensitif tanpa verifikasi tidak dapat diterima.

Nicholas Ochiato, pembawa acara sekaligus produser program tersebut, mengatakan: “Kami di stasiun televisi Lozo sangat menyesali apa yang terjadi saat siaran langsung dalam program ‘El Show de Verano’. Bagi stasiun kami, menyiarkan informasi sensitif tanpa verifikasi terlebih dahulu merupakan hal yang tidak dapat diterima.”

Ia menambahkan: “Oleh karena itu, manajemen Luzo TV memutuskan untuk memberhentikan semua pihak yang bertanggung jawab, dan Florencia Pena memutuskan untuk mengundurkan diri. Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap jurnalisme yang bertanggung jawab, bermartabat, dan jujur.”

Laporan palsu tersebut memicu kritik luas di seluruh Argentina, di mana banyak penggemar mengecam ketidakakuratan verifikasi informasi sebelum disiarkan, sementara Presiden Argentina Javier Milei menyebut apa yang dipublikasikan sebagai “omong kosong.”

Mili mengatakan di platform “X”: “Pernyataan Pena yang memalukan, tidak bermoral, dan tidak terverifikasi di saluran siaran langsung—yang tetap akan memalukan bahkan jika informasinya benar, karena menyangkut kehidupan pribadi seorang warga negara—mengingatkan kita pada impunitas yang diyakini oleh beberapa orang bahwa mereka dapat bertindak semaunya hanya karena memegang mikrofon atau pena di tangan mereka.”

Keriuhan ini muncul setelah Messi mencetak hat-trick dalam kemenangan Argentina atas Aljazair dengan skor 3-0, di mana pemain berusia 38 tahun itu tampak terpengaruh selama pertandingan, dan kemudian menyatakan bahwa ia sedang mengalami “masa-masa sulit” karena alasan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan sepak bola.

Perlu dicatat bahwa timnas Argentina akan melanjutkan perjalanan mereka di Piala Dunia dengan menghadapi Austria pada Senin mendatang, sementara insiden ini menyoroti pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, terutama dalam isu-isu sensitif yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang.