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Al Shabab v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Pengunduran diri massal: Noureddine Benzekri memicu revolusi di Liga Roshn

N. Zekri
Neom SC vs Abha
Neom SC
Abha
Saudi Pro League
Aljazair
Arab Saudi

Apakah pelatih Aljazair akan kembali?

Situasi di Liga Roshn Arab Saudi semakin memanas dalam beberapa jam terakhir, tidak hanya pada level persaingan di puncak klasemen, tetapi juga dalam perebutan untuk lolos dari jurang degradasi.

Salah satu klub yang paling berpeluang terdegradasi adalah Abha, yang menelan kekalahan ketujuh dari 9 pertandingan pada hari Sabtu ini, menghadapi Neom dengan skor 0-2, pada pekan kesebelas Liga Roshn.

Surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat" menyebutkan bahwa manajemen klub Abha mengancam akan mengundurkan diri secara kolektif, akibat penolakan komite pengawasan keuangan Liga Roshn terhadap pemecatan pelatih asal Kroasia, Damir Buric.

Komite pengawasan keuangan memberlakukan sejumlah pembatasan terhadap pergerakan klub dalam urusan kontrak, baik dengan pelatih maupun pemain, karena faktor finansial, dan inilah yang membuat Abha terjebak dengan pelatih asal Kroasia tersebut.

Abha ingin mengontrak pelatih asal Aljazair, Noureddine Benzekri, untuk mengemban tugas menyelamatkan tim dari degradasi pada musim ini, sebagaimana yang biasa ia lakukan bersama sejumlah tim pada musim-musim sebelumnya.

Abha menempati peringkat kedelapan belas sekaligus terakhir dalam klasemen Liga Arab Saudi dengan hanya dua poin, yang diraih dari dua kali imbang dan 7 kekalahan, tanpa meraih satu kemenangan pun hingga saat ini.

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