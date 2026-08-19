Sepakbola Arab Saudi tengah menyaksikan perkembangan revolusioner yang baru, khususnya terkait empat klub besar: Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad, dan Al Ahli.

Kementerian Olahraga Arab Saudi mengumumkan pada Rabu hari ini dimulainya pengalihan kepemilikan saham lembaga-lembaga nirlaba, yang mewakili 25% saham dari perusahaan empat klub besar tersebut, kepada Public Investment Fund.

Dengan demikian, Public Investment Fund akan menjadi pemilik penuh klub Al Nassr, Al Ittihad, dan Al Ahli, dengan ketentuan dewan direksi lembaga-lembaga tersebut dibubarkan setelah pemenuhan prosedur regulasi yang diperlukan.

Menurut surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat", langkah ini merupakan tahap kedua dari fase-fase pengalihan kepemilikan empat klub besar, sejalan dengan target proyek investasi dan privatisasi klub-klub olahraga.

Berdasarkan langkah tersebut, dewan direksi perusahaan-perusahaan klub akan terus menjalankan tugasnya selama fase saat ini hingga masa jabatan mereka berakhir, termasuk anggota yang ditunjuk dari lembaga-lembaga nirlaba.

Sebaliknya, para pegawai Public Investment Fund akan mengundurkan diri dari kepemimpinan komite eksekutif klub, sesuai dengan regulasi yang terkait dengan keadilan persaingan.

Perlu dicatat bahwa klub Al Hilal tetap menjadi satu-satunya pengecualian di antara empat klub besar, di mana 70% sahamnya telah dialihkan kepada Kingdom Holding Company, yang dimiliki oleh Pangeran Al Waleed bin Talal, pada April lalu.

Kepemilikan klub Al Nassr, Al Ittihad, dan Al Ahli juga diperkirakan akan beralih kepada sekelompok investor dan pengusaha dalam periode mendatang, sehingga proses privatisasi klub-klub besar Liga Saudi menjadi lengkap.

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