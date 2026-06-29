Pengunduran diri "dalang" kesepakatan Liga Saudi... dan penasihat asosiasi menggantikannya

Pengunduran diri yang mengejutkan mengguncang dunia Liga Profesional Saudi, setelah Michael Aminalo asal Nigeria—pria yang merancang transfer para bintang internasional—memutuskan untuk meninggalkan jabatannya sebagai direktur olahraga asosiasi tersebut. Kepergian ini terjadi pada momen yang sensitif dan memunculkan ribuan pertanyaan mengenai masa depan proyek perekrutan bintang yang telah mengubah wajah sepak bola Saudi.

Hal ini terjadi bersamaan dengan pemecatan Yasser Al-Misehal, Ketua Federasi Sepak Bola Saudi, setelah timnas Saudi tersingkir di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Surat kabar “Al-Sharq Al-Awsat” mengonfirmasi bahwa Aminalo, pejabat utama yang bertanggung jawab atas urusan kontrak pemain asing, mengajukan pengunduran dirinya hari Senin ini melalui email yang dikirimkan kepada manajemen Asosiasi, sehingga mengakhiri perjalanan yang berlangsung sekitar tiga tahun sejak penunjukannya pada tahun 2023.

Hingga saat ini, alasan yang mendorong “dalang kesepakatan” tersebut untuk mengambil keputusan mundur belum jelas, sementara Asosiasi Liga Profesional Saudi juga memilih bungkam dan belum mengeluarkan komentar resmi mengenai langkah tersebut maupun waktunya.

Menurut informasi yang ada, Jesús Arruyo, penasihat CEO Asosiasi, akan mengambil alih jabatan tersebut sebagai pengganti Aminalo. Prosedur terkait pengangkatannya secara resmi diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Aminalo memimpin manajemen olahraga dan mengawasi proyek perekrutan pemain asing melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, pada fase di mana klub-klub liga tersebut merekrut bintang-bintang terkemuka dunia. Ia juga turut serta dalam merumuskan dan melaksanakan mekanisme perekrutan selama tiga musim terakhir, serta memantau aspek teknis proyek yang bertujuan meningkatkan tingkat persaingan liga dan memperkuat kehadirannya di kancah global.

Asosiasi Liga Profesional Saudi diperkirakan akan mengumumkan rincian perubahan manajemen dan mekanisme serah terima tugas kepada Jesús Arroyo dalam beberapa hari mendatang. Arroyo sebelumnya menjabat sebagai penasihat CEO sebelum dipilih untuk menggantikan Aminalo.