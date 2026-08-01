Sejumlah laporan media mengungkap seluruh kandidat potensial untuk memimpin Federasi Sepak Bola Arab Saudi pada periode mendatang, menggantikan mantan presiden Yasser Al-Mishal.

Al-Mishal sebelumnya telah mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi, menyusul tersingkirnya Arab Saudi dari Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada babak grup.

Federasi Arab Saudi pun membuka pintu bagi mereka yang ingin mencalonkan diri, di mana masa pendaftaran tetap dibuka hingga pukul 17.00 sore ini, Sabtu.

Surat kabar Arab Saudi "Al-Riyadiyah" menyebutkan bahwa daftar kandidat untuk kursi presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi mencakup 6 orang, dengan yang teratas adalah Khaled Al-Ghamdi, mantan presiden klub Al-Ahli.

Daftar tersebut juga mencakup Hatem Khaimi, Badr Al-Rzaiza, Yahya Al-Sharif, Dawood Al-Muqran, dan Ahmed Al-Wadai, setelah Muaidh Al-Shahri, anggota Federasi Sepak Bola Arab Saudi, mengundurkan diri sebelumnya.

Di sisi lain, surat kabar Arab Saudi "Al-Jazirah" menegaskan bahwa Dawood Al-Muqran juga menarik diri dari pencalonan, sehingga persaingan pemilihan untuk kursi presiden terbatas pada 5 kandidat.

Perlu diketahui bahwa pemilihan Federasi Sepak Bola Arab Saudi akan digelar pada 30 Agustus mendatang, dengan pemenangnya akan menduduki kursi kepresidenan hingga 2030.