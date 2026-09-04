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Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Pengumuman segera: Benzema memulai hitung mundur untuk menentukan masa depannya

Transfers
Saudi Pro League
Al Hilal
K. Benzema
Arab Saudi
Prancis

Karim Benzema akan segera mengumumkan masa depannya

Masa depan penyerang Prancis Karim Benzema diselimuti ketidakpastian, setelah kontraknya dengan klub Arab Saudi, Al Hilal, diputus secara sepakat.

Situs Foot Mercato menyebutkan bahwa tujuan Benzema selanjutnya diperkirakan akan segera terungkap dalam waktu yang sangat dekat.

Jurnalis tepercaya Bertrand Latour mengatakan, dalam perbincangannya di program Late Football Club, bahwa Benzema akan mengakhiri ketidakpastian seputar masa depan kariernya dalam waktu yang sangat singkat.

Benzema kini berusia 38 tahun, peraih penghargaan Ballon d'Or 2022, dan saat ini telah menjadi pemain bebas yang berhak menandatangani kontrak dengan klub mana pun yang ia pilih.

Bertrand Latour menegaskan, "Kita akan mengetahui masa depan Karim Benzema dalam waktu yang sangat singkat."

Saudi Pro League
Al Shabab crest
Al Shabab
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Al Hilal crest
Al Hilal
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Dengan demikian, sebuah pengumuman cepat diperkirakan akan dirilis terkait pemain yang tampaknya "belum memutuskan soal pensiun dari sepak bola" ini.

Petualangan Benzema bersama Al Hilal pada akhirnya hanya berlangsung setengah musim. Klub tersebut merekrutnya dari Al Ittihad Jeddah pada bursa transfer musim dingin lalu, dan mantan penyerang Real Madrid itu mampu mencetak 9 gol serta membuat dua assist dalam 10 pertandingan di Liga Roshn Arab Saudi mengenakan kostum Al Zaeem.

Saat ini, kembali ke Eropa, khususnya ke klub tempat ia dibesarkan, Olympique Lyon, tampaknya sulit terwujud, meski sejumlah opsi masih terbuka di hadapannya.

Benzema mungkin memutuskan untuk melanjutkan kariernya di Arab Saudi, atau memilih menjalani pengalaman bermain di liga Amerika.

Setelah menjadi pemain bebas, penyerang Prancis itu harus segera menentukan keputusannya terkait tujuan yang mungkin menjadi tantangan besar terakhir dalam karier profesionalnya. 

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