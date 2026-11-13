PENGUMUMAN RESMI: RedBird Capital Partners meluncurkan Milan Sports & Entertainment (MSE) dan menunjuk Brett Yormark sebagai CEO

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NEW YORK dan MILAN, 13 November 2026. RedBird Capital Partners ("RedBird") hari ini meluncurkan Milan Sports & Entertainment ("MSE"), perusahaan induk yang akan menyatukan investasi RedBird di Milan di bidang olahraga, infrastruktur, dan hiburan.

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Perusahaan baru ini akan menyatukan aset-aset individual dalam satu platform multisport terintegrasi, dengan pengelolaan terpusat, keahlian bersama, dan kemitraan yang terkoordinasi di berbagai bidang usaha.

Sebagai pusat keuangan dan perdagangan Italia serta pusat rujukan global untuk mode, desain, dan budaya, Milan menjadi titik temu sektor-sektor yang tengah membentuk ulang masa depan olahraga, hiburan, dan acara langsung. Di tengah perkembangan di Eropa yang ditandai investasi swasta baru, pembangunan infrastruktur, dan transformasi industri olahraga, Milan memiliki karakteristik dan skala untuk menjadi salah satu pasar olahraga dan hiburan paling berpengaruh di dunia. MSE bermaksud memanfaatkan peluang yang muncul dari pertemuan sektor-sektor tersebut dengan menyatukan organisasi olahraga kelas dunia, infrastruktur, hiburan langsung, dan pengalaman budaya dalam sebuah platform terintegrasi yang berakar kuat di Milan, tetapi memiliki jangkauan dan ambisi global.

Yang terpenting, MSE mencerminkan investasi dan komitmen jangka panjang RedBird di Milan, serta komitmennya terhadap masa depan kota tersebut.

Di jantung MSE terdapat AC Milan, klub tersukses kedua dalam sejarah Liga Champions, dengan tujuh gelar Eropa, 19 gelar Serie A, dan komunitas global yang terdiri atas lebih dari 650 juta pendukung AC Milan. AC Milan menjadi landasan ambisi MSE: sebuah institusi olahraga ikonis dengan merek yang kuat di tingkat internasional dan ikatan mendalam dengan kota yang namanya disandang klub tersebut.

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Elemen penting dari visi ini adalah Generali Stadium, calon kandang AC Milan yang baru-baru ini diumumkan: sebuah stadion baru berkapasitas 71.500 tempat duduk, yang dirancang oleh Foster + Partners dan MANICA. Kesepakatan hak penamaan bersejarah dengan Generali, yang terbesar dalam sejarah olahraga, menyatukan dua merek paling ikonis di Italia, AC Milan dan Generali, dalam kemitraan yang memadukan warisan Italia mereka yang kaya dan komitmen bersama terhadap masa depan Milan. Lebih dari sekadar stadion sepakbola, Generali Stadium akan menjadi pusat mutakhir yang aktif sepanjang tahun untuk olahraga, konser, hiburan langsung, layanan hospitality, dan ritel.

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Selain proyek stadion baru, MSE bermaksud mengembangkan ekosistem kegiatan olahraga dan hiburan yang lebih luas di Milan. Rencana tersebut mencakup pembentukan bisnis pengelolaan stadion dan arena untuk menangani layanan makanan dan minuman serta penjualan, merchandise, dan suite premium; penjajakan peluang untuk memiliki sebuah waralaba yang berbasis di Milan dalam proyek liga NBA Europe; pengembangan destinasi baru untuk olahraga dan hiburan langsung di San Donato; serta pencarian peluang untuk memperkuat peran Milan dalam tenis internasional.

RedBird memiliki pengalaman yang mapan dalam membangun dan mengembangkan perusahaan di sektor olahraga, media, dan hospitality (Legends Hospitality, On Location, YES Network, EverPass). MSE akan memanfaatkan keahlian RedBird untuk membangun platform yang nilai keseluruhan, peluang komersial, dan pengaruh globalnya jauh melampaui masing-masing entitas yang membentuknya.

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Gerry Cardinale, Pendiri dan Managing Partner RedBird Capital, mengatakan: "Selama 25 tahun terakhir, kami bekerja bersama para pemegang hak di sektor olahraga dan media untuk membangun perusahaan inovatif yang telah mengubah sektor masing-masing. Perkembangan ini bertumpu pada penghormatan mendalam terhadap kekayaan intelektual yang menjadi dasar entitas-entitas tersebut, kemitraan jangka panjang dengan para pemegang hak, serta ambisi untuk memaksimalkan potensi tim dan liga ini, di dalam maupun di luar lapangan.

Milan Sports & Entertainment merupakan hasil dari perjalanan ini dan pekerjaan yang telah kami lakukan sejak pertama kali berinvestasi di AC Milan empat tahun lalu. Menjadi pemilik sebuah klub membuat kami memahami lebih dalam hal-hal yang menciptakan nilai dalam jangka panjang: meraih kemenangan, melayani para pendukung, dan berinvestasi di komunitas yang memberi makna bagi institusi-institusi ini.

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Hari ini kami menerapkan pengalaman tersebut dalam skala berbeda: bukan pada satu klub, satu cabang olahraga, atau satu fasilitas saja, melainkan pada seluruh kota dan portofolio yang mencakup olahraga, gaya hidup, dan hiburan. Saya telah mengenal Brett Yormark dan bekerja dengannya selama 25 tahun, dan saya tidak bisa membayangkan ada eksekutif yang lebih baik di dunia olahraga internasional untuk membantu mewujudkan strategi ini. Berkat Brett, kami dapat menghadirkan yang terbaik dari olahraga dan hiburan langsung Amerika ke Milan, sekaligus turut menulis babak baru dalam pertumbuhan dan kiprah internasional kota ini. Dengan AC Milan sebagai titik acuan, yang akan selalu menjadi penggerak utama seluruh inisiatif kami, kami bermaksud membangun platform olahraga dan hiburan kelas dunia yang mampu membentuk masa depan Milan dan olahraga Eropa, serta membawa olahraga Eropa kembali ke jajaran teratas panggung global."

BRETT YORMARK DITUNJUK SEBAGAI DIREKTUR UTAMA

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Seiring pembentukan MSE, RedBird tengah menyusun tim kepemimpinan perusahaan induk baru tersebut dan telah mengumumkan penunjukan Brett Yormark sebagai Direktur Utama. Dengan melapor langsung kepada Gerry Cardinale, Yormark akan memimpin pengembangan dan pelaksanaan strategi MSE, mengawasi kegiatan yang saat ini ada dalam portofolionya, serta mengevaluasi peluang investasi di masa depan.

Yormark membawa pengalaman lebih dari 30 tahun dalam membangun, mengembangkan, dan memimpin organisasi di sektor olahraga, media, dan hiburan. Saat ini ia menjabat sebagai Komisaris Big 12 Conference, posisi yang akan ditinggalkannya pada akhir Januari 2027. Selama menjabat di Big 12, ia telah:

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• Memimpin periode ekspansi, pertumbuhan komersial, dan transformasi merek yang signifikan

• Menuntaskan kesepakatan bersejarah hak siar dengan ESPN dan Fox yang berlaku hingga musim 2030-31

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• Mengawasi perluasan wilayah conference melalui bergabungnya universitas-universitas Four Corners: University of Arizona (Wildcats), Arizona State University (Sun Devils), University of Colorado Boulder (Buffaloes), dan University of Utah (Utes)

• Membawa pendekatan yang berorientasi pada hiburan ke olahraga perguruan tinggi, meningkatkan nilai acara-acara utama Big 12 dan memperkuat mereknya melalui inisiatif pemasaran, kemitraan, dan penceritaan yang inovatif

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• Membentuk Big 12 Business Advisory Board yang pertama, dengan menghimpun tokoh-tokoh terkemuka dunia usaha untuk mendukung strategi komersial dan pertumbuhan jangka panjang conference

Sebelumnya, Yormark menjabat sebagai Chief Executive Officer Brooklyn Sports & Entertainment ("BSE"), tempat ia mengawasi kegiatan Brooklyn Nets, waralaba NBA, dan Barclays Center. Selama menjabat, ia telah:

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• Berperan penting dalam pemindahan waralaba tersebut ke Brooklyn dan menuntaskan kesepakatan hak penamaan arena selama 20 tahun dengan Barclays pada 2007, dengan nilai yang memecahkan rekor

• Menjadikan Barclays Center salah satu destinasi utama hiburan langsung setelah dibuka pada 2012, dengan sekitar 11.000 tiket musiman terjual dan sekitar 80% suite terisi pada musim pertama. Pada tahun pertamanya, arena tersebut menggelar sekitar 200 acara dan menerima lebih dari 2,1 juta pengunjung

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• Menempatkan Nets di antara tim-tim utama NBA dan menjadikannya merek global, dengan membawa tim tersebut dari peringkat ke-31 ke peringkat ke-4 dalam penjualan merchandise NBA dan dari peringkat ke-27 ke peringkat ke-5 dalam penjualan tiket

• Memperluas portofolio fasilitas BSE dengan memimpin renovasi, pembukaan kembali, dan pengelolaan selanjutnya atas NYCB LIVE, Brooklyn Paramount, dan Webster Hall yang bersejarah di Manhattan

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• Mengawasi seluruh kegiatan Barclays Center dan NYCB LIVE, termasuk operasional, penyusunan jadwal acara, penjualan, dan pemasaran

Brett Yormark mengatakan: "Merupakan kehormatan dan keistimewaan bagi saya untuk mengemban jabatan ini di kota dengan sejarah dan kecintaan terhadap olahraga seperti Milan. Saya menyadari tanggung jawab yang menyertai kepemimpinan sebuah organisasi yang terkait dengan institusi-institusi yang begitu berarti bagi para pendukung dan komunitasnya. Sepanjang karier saya, saya telah membantu organisasi-organisasi olahraga berkembang, memperluas jangkauan mereka, dan menciptakan peluang baru. Saya tidak sabar memanfaatkan pengalaman ini untuk mewujudkan visi RedBird bagi MSE. Saya antusias bekerja bersama Gerry, RedBird, dan rekan-rekan kami di Milan untuk mengubah visi ini menjadi hasil yang nyata dan bertahan lama."

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Biografi Brett Yormark

Brett Yormark saat ini merupakan Komisaris kelima dalam sejarah Big 12 Conference, jabatan yang akan diembannya hingga akhir Januari 2027. Sejak bergabung dengan conference tersebut, Yormark telah memimpin modernisasinya dengan membawa sejumlah keahlian penting di bidang komersial dan pemasaran ke dalam organisasi.

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Sebelum di Big 12, Yormark menjabat selama tiga tahun sebagai Chief Operating Officer Roc Nation dan Co-CEO Roc Nation Unified. Roc Nation adalah perusahaan hiburan yang menyediakan layanan terpadu bagi portofolio talenta yang beragam, termasuk manajemen artis, penerbitan musik, tur, produksi, pengembangan strategi merek, dan layanan lainnya.

Sebelumnya, Yormark menjabat selama 14 tahun sebagai Presiden dan CEO Brooklyn Sports & Entertainment (BSE) Global, perusahaan yang mengelola dan mengendalikan Barclays Center, Brooklyn Nets, serta tim afiliasi mereka di NBA G League, Long Island Nets. Pada awal kariernya, Yormark bekerja selama enam tahun di NASCAR dan turut mengubah organisasi balap mobil stock car tersebut menjadi salah satu organisasi olahraga terkemuka.

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Yormark masuk dalam daftar "Forty Under 40" versi Sports Business Journal sebanyak tiga kali, jumlah maksimal yang diperbolehkan, dan dalam daftar "40 Under 40" versi Crain's New York Business sebanyak dua kali.

Tentang RedBird Capital Partners

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RedBird Capital Partners adalah perusahaan investasi swasta yang mengembangkan bisnis berpotensi tumbuh tinggi dan menyediakan solusi permodalan strategis bagi para pendiri dan pengusaha. Didirikan pada 2014 oleh Gerry Cardinale, RedBird memadukan pendekatan investasi ekuitas swasta yang canggih dengan keterlibatan operasional langsung dalam pengembangan bisnis, dengan fokus pada sektor-sektor utamanya: Olahraga, Media & Hiburan, serta Jasa Keuangan. Saat ini, perusahaan tersebut mengelola aset senilai lebih dari 21 miliar dolar AS atas nama investor institusional terkemuka dan kantor pengelola kekayaan keluarga dari seluruh dunia.

Informasi lebih lanjut: www.redbirdcap.com