Sebuah laporan media Spanyol mengungkap detail kesepakatan Fiorentina dengan Real Madrid untuk merekrut pemain Los Blancos pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Berkat kerja keras direktur olahraga Fabio Paratici, Fiorentina kini menjadi raja pasar transfer musim panas Italia tanpa tandingan. Dan berkat hubungan istimewanya dengan Florentino Perez, ia berhasil meyakinkan Real Madrid untuk melepas pemainnya.

Surat kabar "AS" menyebut bahwa Fiorentina telah menyepakati kesepakatan dengan Real Madrid untuk merekrut Franco Mastantuono dengan status pinjaman selama satu musim, dengan kedua klub akan membagi gajinya yang mencapai 3 juta euro.

Surat kabar itu menegaskan bahwa kesepakatan sudah benar-benar terjadi, menunggu pengumuman resmi dari salah satu klub dalam beberapa jam mendatang.

Ini hanyalah peminjaman tanpa opsi pembelian bagi Fiorentina. Real Madrid telah menginvestasikan dana besar untuk Mastantuono setahun lalu, melampaui 60 juta euro, dan klub tidak ingin melepas pemain tersebut meski musim pertamanya mengecewakan.

Mereka memberi pemain asal Argentina itu kebebasan untuk memilih masa depannya dan mengutamakan tim yang memberinya kesempatan bermain secara rutin, sehingga mempercepat adaptasinya dengan sepak bola Eropa.

Sebuah percakapan dengan Fabio Grosso, pelatih Fiorentina, akhirnya meyakinkan Mastantuono. Pelatih Italia itu memberi tahu Franco bahwa ia akan menjadi pemain inti di tim yang dipenuhi para pemain baru, dan bahwa mereka berambisi kembali ke puncak klasemen setelah musim buruk yang nyaris berakhir dengan degradasi ke divisi dua.

Meski begitu, jika Fiorentina mencapai targetnya dan lolos untuk tampil di kompetisi Eropa pada akhir musim, peminjaman akan diperpanjang selama satu tahun lagi. Ini menjamin Fiorentina dapat mempertahankan Mastantuono jika ia membuktikan pentingnya bagi tim.

Setelah melewati berbagai kesulitan dan upaya sejumlah klub Inggris hingga klub Italia lainnya, Fiorentina menambahkan satu lagi pemain berharga ke dalam skuadnya, di mana Mastantuono menyetujui peminjaman untuk bergabung dengan tim yang memberinya kesempatan bermain lebih besar dibanding yang ia peroleh pada musim pertamanya bersama Real Madrid.

Mastantuono diperkirakan tiba di Florence hari Kamis ini, atau paling lambat besok Jumat untuk merampungkan kesepakatan secara resmi.