Penguasa Dunia! Nasihat Mantan Pelatih China untuk Menyelamatkan Mbappe dari Krisis "Sang Diktator"

Dari pengalamannya di China, José Antonio Camacho melayangkan peringatan keras kepada Kylian Mbappe dan Real Madrid, setelah meledaknya krisis akibat komentar sinis bintang Prancis itu terhadap mendiang pemimpin China, Mao Zedong: "Hal itu mustahil di sana."

Pelatih Spanyol veteran yang menangani timnas China antara 2011 dan 2013 itu mengungkap seluk-beluk caranya berurusan dengan otoritas China saat tampil dalam program terkenal "El Partidazo de COPE" di radio COPE, sambil menganalisis polemik yang kian memanas antara Beijing dan bintang Real Madrid serta Liga Spanyol tersebut.

Camacho, yang berasal dari Murcia dan sebelumnya pernah melatih Real Madrid serta timnas Spanyol, menjelaskan bahwa meski dirinya tidak menerima daftar resmi berisi topik-topik terlarang, ia rutin mengadakan pertemuan dengan para pejabat tinggi, terutama Menteri Olahraga China, untuk menjelaskan filosofi negara itu kepadanya secara gamblang.

Camacho berkata dalam pernyataan yang mengejutkan: "Mereka selalu mengatakan kepadamu bahwa kamu harus menyesuaikan diri dengan aturan mereka, cara kerja mereka, dan segala hal yang mereka lakukan. Mereka merasa bahwa mereka adalah penguasa dunia dalam segala hal, dan itu bukan perkara mudah."

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Ia menambahkan: "Secara logis, aku sering mengatakan kepada mereka ya, aku berusaha menyesuaikan diri, tetapi mereka juga harus memahami bahwa timnas China tidak bermain melawan pemain-pemain China lainnya, melainkan melawan timnas-timnas lain. Jadi, merekalah yang harus sedikit menyesuaikan diri. Mereka tidak sepenuhnya memahami hal-hal ini."

Saran para pengacara dan pemutusan hubungan

Camacho tidak hanya berhenti pada analisis, tetapi juga memberikan saran praktis dan langsung kepada Real Madrid dan Mbappe untuk mengelola krisis ini, menyerukan keduanya agar segera menggunakan jasa pengacara yang kompeten, seraya menegaskan bahwa pihak China tidak segan untuk melakukan eskalasi.

Ia melanjutkan: "Mereka memutus hubungan seketika, dan kamu nantinya harus berurusan dengan FIFA atau UEFA atau pihak lain yang berkepentingan. Ketika aku menjadi pelatih di sana, mereka berinvestasi sangat besar dalam sepakbola, mereka ingin segalanya berjalan dengan sangat cepat. Dan ketika mereka bosan, mereka meninggalkan segalanya."

Pernyataan Camacho ini muncul di saat polemik masih terus berlanjut, setelah Mbappe memicu kemarahan Beijing dengan menyebut Mao Zedong sebagai "diktator" dalam sebuah komentar atas unggahan yang bernada sinis, yang mendorong bintang Prancis itu untuk menyampaikan permintaan maaf resmi dengan mengatakan: "Komentarku sangat disayangkan, dan aku kini menyadari bahwa komentar itu telah menyinggung banyak orang," dalam upaya meredam krisis yang mengancam kepentingan pemasaran besar LaLiga dan Real Madrid di pasar Asia.