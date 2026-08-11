"Pengkhianatan Catalan": Barcelona Menanti Jutaan dari Arsenal untuk Menjual Bintangnya

Menjelang berakhirnya bursa transfer musim panas, Barcelona menjalani aktivitas hiruk-pikuk untuk merestrukturisasi skuadnya, dengan fokus mendatangkan Rodri, Julian Alvarez, dan Cancelo, sembari mengupayakan sebuah kepergian yang diperlukan guna menyesuaikan batas gaji yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana ambisius direktur olahraga Deco dan direktur teknik Hansi Flick.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", bek asal Prancis Jules Kounde bisa menjadi salah satu pemain yang berpotensi hengkang jika menerima tawaran yang menggiurkan, terutama setelah ketertarikan serius Arsenal untuk merekrutnya sebagai alternatif dari target utama mereka, Konsa, bek Aston Villa yang klubnya menuntut lebih dari 75 juta euro, angka yang dianggap berlebihan oleh klub London tersebut.

Setelah kepergian Ronald Araujo yang sudah terjadi, Barcelona berharap memperoleh sekitar 40 juta euro dari penjualan Marc Casado dalam beberapa hari ke depan, sementara Kounde menjadi opsi lain untuk menyediakan pemasukan tambahan meski baru saja memperpanjang kontraknya hingga tahun 2030, dan semua indikasi menunjukkan keinginannya untuk bertahan bersama Blaugrana.

Namun, Kounde memiliki pembicaraan yang tertunda dengan Flick, yang sebelumnya telah menjelaskan situasi beberapa pemain lain seperti Araujo dan Casado, di mana pemain Prancis itu kehilangan pamornya pada musim lalu, dan tampaknya pelatih Jerman itu lebih memilih bertaruh pada Eric Garcia sejak awal di posisi bek tengah.

Opsi Kounde memikat direktur teknik Arsenal Mikel Arteta, yang sedang mencari bek serbaguna yang bisa bermain sebagai bek tengah dan bek kanan, terutama di tengah masalah pertahanan serius yang dialami tim pada awal musim, dengan absennya William Saliba untuk waktu yang tidak ditentukan akibat masalah di punggung, sementara Timber mengalami masalah kronis di area paha yang menyulitkannya untuk bermain secara konsisten.

Untuk saat ini, Barcelona menanti perkembangan dan bersiap untuk semua skenario yang mungkin terjadi, di mana mereka pasti akan menerima tawaran bernilai jutaan untuk Kounde, dengan syarat menjamin adanya bek tengah kelas satu sebagai penggantinya, terutama karena Flick akan menutup sisi kiri dengan Cancelo, yang penandatanganannya sudah semakin dekat, dan Balde, sementara di sisi kanan ia memiliki alternatif seperti Eric Garcia dan pemain muda berbakat Xavi Espart, yang jelas memikat pelatih Jerman itu.

Meski Paris Saint-Germain juga tertarik mendatangkan bek kelas satu, klub Prancis itu belum mengambil langkah serius dalam hal ini, dan semua indikasi menunjukkan bahwa mereka akan memilih merekrut pemain muda dengan ekspektasi besar, sementara Bayern Munich juga menempatkan Kounde dalam daftar incarannya, meskipun tim Bavaria itu lebih membutuhkan penjualan ketimbang pembelian.

Keputusan akhir tetap berada di tangan Kounde sendiri, yang telah bergabung dengan latihan tim, dan menanti kejelasan posisi akhirnya dari Flick, di tengah nilai pasarnya yang sangat besar, serta kontraknya yang berdurasi hingga 2030 yang memberi Barcelona kekuatan negosiasi yang tinggi.