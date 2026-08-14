Rat Verlegh Stadion pada Jumat malam diliputi emosi. NAC Breda kalah 0-2 dari VVV-Venlo di Divisi Dua Belanda, tetapi terutama peringatan yang mengesankan untuk Bob Maaskant dan penghormatan yang menghangatkan hati kepada Mats Seuntjens serta kekasihnya, Elba, meninggalkan kesan mendalam. Di tempat lain, Jean-Paul N'Djoli kembali mencuri perhatian bersama Heracles Almelo: rekrutan top itu mencetak dua gol dalam kemenangan 3-2 atas FC Den Bosch dan dengan empat gol setelah dua pekan, ia menjadi top skor tunggal Divisi Dua Belanda.

NAC Breda - VVV Venlo 0-2

Sebelum laga kandang pertama di Rat Verlegh Stadion, mendiang mantan pelatih NAC Bob Maaskant dikenang dengan cara yang mengesankan melalui mengheningkan cipta selama satu menit.

Edhy Zuliani membuka skor pada menit keempat dengan menusuk dari sisi lapangan ke tengah lalu melepaskan tembakan yang tak mampu dibendung ke sudut jauh. Tak lama setelah jeda, gelandang VVV itu kembali menghukum lawan. Lars de Blok menusuk di sisi kiri, lolos, lalu memberikan umpan silang kepada Zuliani untuk gol mudah 0-2 dari jarak dekat.

Setelah pertandingan, penghormatan yang menghangatkan hati dari publik NAC menyusul untuk Mats Seuntjens dan kekasihnya Elba, yang baru-baru ini kehilangan putri mereka yang baru lahir. Pasangan itu selama beberapa menit dinyanyikan dengan penuh kasih oleh para suporter, yang memperlihatkan sebuah spanduk bertuliskan: "Surga kini memiliki satu bintang lagi."

Heracles Almelo - FC Den Bosch 3-2

FC Den Bosch memulai dengan baik, tetapi Heracles secara bertahap mengambil alih inisiatif dan melihat Jean-Paul N'Djoli menceploskan gol 1-0 sesaat sebelum turun minum. Kiper Pepijn van de Merbel menjaga timnya tetap bertahan lewat sejumlah penyelamatan apik dan bantuan mistar gawang. Setelah jeda, Sebastian Karlsson Grach menyamakan kedudukan pada menit ke-62 setelah menerima umpan dari pemain pengganti Sheddy Barglan.

N'Djoli membawa Heracles kembali unggul dua belas menit kemudian dengan menuntaskan umpan silang yang sedikit berubah arah lewat sundulan. Karlsson Grach tampak akan menghadirkan satu poin bagi FC Den Bosch pada fase akhir laga lewat gol 2-2, tetapi nyaris semenit kemudian Heracles kembali menghantam. Tristan van Gilst memanfaatkan situasi sial bagi kubu Den Bosch pada menit ke-89 dan menghadirkan kemenangan 3-2 untuk tim asal Almelo itu.





RKC Waalwijk - FC Dordrecht 2-2

Tim tamu sudah unggul lebih dulu lewat Dario Sits, sebelum Keyan Varela tak lama setelah jeda membuat skor imbang lewat tembakan yang lolos dari tangan kiper Calvin Raatsie. Nicolás Rossi kembali membawa FC Dordrecht unggul pada menit ke-73, dengan sepakannya berubah arah setelah mengenai pemain pengganti Sven van der Plas. Setelah itu RKC meningkatkan tekanan untuk melancarkan ofensif akhir, tetapi lama terlihat tak lagi mampu menyamakan kedudukan. Pada menit pertama masa injury time, debutan Haye van Gemert akhirnya mencetak gol 2-2.

FC Eindhoven - MVV Maastricht 2-3

FC Eindhoven unggul setelah seperempat jam lewat gol bunuh diri Milan Hofland. Stan van Dessel menyamakan kedudukan dari titik penalti sesaat sebelum jeda. Tak lama setelah turun minum, Mika de Jonge menyambar umpan silang Guus Beaumont untuk membuat skor 2-1. MVV tampak akan kalah, tetapi membalikkan pertandingan sepenuhnya lewat gol pada menit ke-90 dan 90+3. Olivier Dumont mencetak gol dan Jaël Pawirodihardjo juga mencetak gol untuk tim Limburg: 2-3.

Almere City FC - Jong PSV 3-1

Almere City memulai duel melawan tim muda PSV dengan sangat baik: setelah dua menit, tim asal Flevoland itu sudah memimpin lewat Byron Burgering. Meski begitu, kiper Jong PSV Khadim Ngom juga tidak bebas dari kesalahan dalam momen itu.

Namun, skor 1-0 tidak lama bertahan di papan skor, karena lewat Fabio Kluit tim asal Eindhoven itu segera kembali menyamakan kedudukan: 1-1. Tim muda itu menguasai lapangan dan menciptakan peluang terbanyak, tetapi Almere City kembali merebut keunggulan. Kali ini Burgering menjadi pemberi assist dan Emmanuel Poku menjadi penyelesai: 2-1. Pada masa injury time, Ferdy Druijf mengakhiri fase akhir yang menegangkan dengan sundulan akurat: 3-1.

Roda JC Kerkrade - Helmond Sport 2-1

Bagi Roda JC, kemenangan atas Helmond Sport berarti kemenangan pertama pada musim baru. Itu belum terlihat setelah setengah jam pertandingan, karena tim tamu dari Helmond unggul lewat gol bunuh diri Koen Jansen di Parkstad Limburg Stadion: 0-1.

Lima menit setelah kebobolan, tim tuan rumah memulihkan keseimbangan. Sepak pojok dari Mitchel Paulissen disundul masuk oleh Marco Tol: 1-1. Pada awal babak kedua, Lucas Beerten memastikan skor akhir. Ia menyambar sepak pojok di tiang jauh: 2-1.







