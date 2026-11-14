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Untuk melindungi nomor legendaris Cristiano Ronaldo, federasi sepak bola Portugal mengubah desain jerseynya. Para pemain tim nasional berikutnya akan mengenakan angka 7 dengan tampilan berbeda.

Dengan menambahkan garis melintang pada angka tersebut, Federacao Portuguesa de Futebol (FPF) memastikan cetakan nomor di jersey pada masa mendatang terlihat jelas berbeda dari bentuk angka yang identik dengan Ronaldo selama lebih dari 20 tahun.

Karena peraturan melarang pemensiunan resmi nomor punggung di tim nasional, para pengurus menyiasati larangan itu dengan menyesuaikan desainnya secara kreatif. Angka 7 akan tetap diberikan kepada pemain dalam skuad, tetapi bentuk persis yang digunakan pada era Cristiano Ronaldo tetap diperuntukkan secara eksklusif bagi mantan kapten itu.

Dalam sebuah pernyataan, federasi menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil karena arti penting historis sang megabintang bagi sepak bola Portugal. "Ini adalah cara lain untuk mengabadikan arti penting nomor yang begitu istimewa dan menghormati warisan yang diwakilinya," kata federasi. "Jadi, mulai hari ini kita akan melihat angka 7 yang berbeda di jersey, tetapi dengan hakikat dan kebanggaan yang sama. Bentuk nomor yang selama ini digunakan tetap dijaga sebagai simbol sejarah yang tidak akan pernah dilupakan."

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Langkah ini diambil hanya beberapa pekan setelah berakhirnya karier yang belum pernah ada tandingannya di panggung internasional. Pada awal November, pemain yang kini berusia 41 tahun itu mengumumkan pengunduran dirinya dari Selecao setelah 23 tahun.

Pertandingan berikutnya POR UEFA Nations League A 14.45 DEN Tonton

Sebelum pengunduran diri tersebut, terjadi perselisihan terbuka dengan pelatih tim nasional Jorge Jesus yang membayangi pekan-pekan terakhir Ronaldo bersama tim nasional. Meski demikian, catatan sang pemain veteran tetap tak tertandingi: dengan 234 penampilan dan 146 gol, Ronaldo jauh memimpin daftar pemegang rekor penampilan maupun pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah federasi tersebut.

Selama lebih dari dua dekade mengenakan jersey negaranya, ia menjadi sosok penting dalam periode tersukses sepak bola Portugal. Setelah bertahun-tahun tanpa gelar besar, ia membawa tim nasional itu menjuarai Kejuaraan Eropa 2016, lalu menambah dua trofi internasional melalui kemenangan di Nations League pada 2019 dan 2025.