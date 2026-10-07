Klub legendaris Argentina, River Plate, tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menghormati sang legenda Lionel Messi, dalam laga terakhirnya bersama Albiceleste, yang dijalani pada pagi hari Rabu ini, melawan Benin, dan ia turut menyumbang kemenangan 3-0 dengan mencetak gol dari titik penalti.

Klub Argentina tersebut memberikan Lionel Messi sebuah plakat kenang-kenangan, sebuah jersey, serta kartu keanggotaan kehormatan di klub River Plate, sebagaimana dilansir situs Argentina Infobae.

Stefano Di Carlo, presiden klub, mempersembahkan penghormatan ini beberapa menit sebelum laga terakhir Messi bersama timnas Argentina, yakni di ruang ganti Stadion Monumental.

River Plate menulis di akun resminya di X: "Terima kasih, Kapten".

Kartu keanggotaan yang dicetak pada hari Minggu, 4 Oktober, itu memiliki keistimewaan unik. Alih-alih nomor keanggotaan biasa, tertulis di atasnya "ARG1812022", yang merupakan tanggal final Piala Dunia di Qatar, saat Argentina mengalahkan Prancis lewat adu penalti untuk meraih bintang ketiganya.

Messi juga menerima jersey nomor 10 milik klub River Plate yang bertuliskan namanya.

Perlu diketahui bahwa Messi dulu sempat berpeluang bermain untuk klub River Plate, yakni ketika ia meninggalkan klub Newell's Old Boys karena mereka tidak mampu menanggung biaya pengobatannya untuk kekurangan hormon pertumbuhan. Ia menjalani uji coba dan tampil gemilang, namun pada akhirnya ia pindah ke Barcelona, tempat ia menuliskan bab-bab terpenting dari legendanya.