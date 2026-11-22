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Philippe Diallo, presiden Federasi Sepak Bola Prancis sekaligus kandidat penantang Gianni Infantino dalam pemilihan presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), menerima pukulan telak di awal kampanyenya. Kunjungannya ke Nigeria justru berubah menjadi panggung unjuk pengaruh sang rival, yang terus menuai dukungan dari berbagai konfederasi kontinental. Perkembangan ini menempatkan ambisi pria Prancis tersebut di hadapan ujian yang sangat berat.

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Menurut situs Prancis Foot Mercato, Infantino melangkah mantap menuju masa jabatan baru setelah mendapat dukungan bulat dari Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan (CONMEBOL), sebelum kemudian meraih dukungan luas dari Afrika dalam Majelis Umum konfederasi benua tersebut. Momen itu disaksikan langsung oleh Diallo dan memperlihatkan betapa beratnya tantangan yang menantinya.

Masalah elektoral Diallo bermula dari Amerika Selatan, setelah CONMEBOL mengumumkan dukungan resmi bagi terpilihnya kembali Infantino dalam pertemuan yang digelar di Kota Barranquilla, Kolombia.

Sepuluh federasi nasional yang bernaung di bawah konfederasi tersebut dengan suara bulat mendukung presiden petahana untuk melanjutkan kepemimpinannya, seraya memuji kepemimpinan serta perubahan yang dialami sepak bola dunia selama masa jabatannya.

Sikap ini menjadi kemunduran dini bagi kandidat asal Prancis tersebut, yang sebelumnya berharap memanfaatkan ketidakpuasan di sejumlah kalangan Eropa terhadap kebijakan Infantino untuk menampilkan dirinya sebagai alternatif yang mampu memulihkan kepercayaan terhadap tata kelola badan sepak bola dunia itu.

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Namun, apa yang terjadi di Nigeria jauh lebih menyakitkan. Rapat Majelis Umum Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) berubah menjadi ajang unjuk kekuatan yang gamblang bagi sang presiden petahana, tepat di depan rivalnya dari Prancis.

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Infantino Mencuri Perhatian di Nigeria

Infantino disambut meriah dan mendapat tepuk tangan hangat begitu tiba di Majelis Umum, sebuah sinyal baru tentang besarnya popularitasnya di kalangan petinggi sepak bola Afrika. Setelah itu, Patrice Motsepe, presiden CAF, mengumumkan dukungan resmi bagi Infantino dalam pemilihan mendatang.

Motsepe mengatakan bahwa lima tahun terakhir telah menunjukkan kepadanya betapa besar komitmen presiden FIFA dalam mengembangkan sepak bola Afrika. Ia juga menyinggung janji Infantino untuk memberikan dana sebesar 25 juta dolar AS kepada masing-masing dari 54 federasi anggota mulai 1 Januari 2027.

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"Sekarang kita bisa berdiri dan bertepuk tangan untuk menyatakan dukungan kita kepada Gianni Infantino. Anda adalah kandidat kami," ujarnya. Ia lalu melontarkan candaan soal waktu cairnya dana tersebut, dengan mengatakan bahwa uang itu semestinya tiba pada 1 Januari, tetapi ia yakin dana itu akan datang besok.

Dengan pengumuman ini, Infantino mengantongi dukungan dari 54 federasi Afrika. Hal ini memberinya keunggulan elektoral yang penting, terlebih setiap federasi anggota FIFA memiliki satu suara, sehingga Benua Afrika menjadi blok suara berpengaruh yang sulit diabaikan.

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Modal dukungan tersebut tidak berhenti sampai di situ. Sang presiden petahana juga mendapat sokongan dari Federasi Sepak Bola Arab, yang beranggotakan 22 federasi yang tersebar di Benua Afrika dan Asia.

Mampukah Eropa Menyelamatkan Kampanye Diallo?

Di sisi lain, Diallo tidak memasuki persaingan tanpa basis pemilih. Ia mendapat dukungan dari Persatuan Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA), yang mencalonkannya untuk memimpin oposisi Eropa melawan Infantino dengan sokongan 55 federasi anggotanya.

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Namun, blok tersebut mungkin belum cukup untuk menjamin kemenangan. Kandidat asal Prancis itu membutuhkan sedikitnya 106 suara dari total 211 federasi anggota FIFA, sehingga ia harus mencari sekutu di luar Benua Eropa.

Persaingan ini juga diikuti oleh Kozo Tashima asal Jepang, sementara sejumlah federasi Eropa menjauh dari Infantino setelah rencananya membuka hak komersial kompetisi-kompetisi besar bagi investor swasta menemui jalan buntu.

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Dengan pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Maret 2027 di Rabat, ibu kota Maroko, Diallo menghadapi tugas berat yang melampaui sekadar persaingan elektoral biasa.

Ketika ia mengusung slogan reformasi tata kelola FIFA dan pemulihan kepercayaan, Infantino terus memanfaatkan hubungan eratnya dengan konfederasi-konfederasi kontinental untuk memperkuat posisinya. Alhasil, awal kampanye pria Prancis itu lebih menyerupai ujian berat bagi pengaruhnya, setelah ia menyaksikan sendiri rivalnya menuai dukungan dari satu benua penuh tanpa menyisakan ruang yang berarti baginya untuk merebut sorotan.