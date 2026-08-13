Perilaku Alvaro Arbeloa, pelatih Fulham, kemarin di Malaga, dalam sebuah pertandingan persahabatan, memicu kemarahan luas di Spanyol, dan media pun mengejek mantan pelatih Real Madrid tersebut, yang memerintahkan para pemainnya untuk meninggalkan lapangan sebelum pertandingan berakhir.

Fulham, di bawah asuhan pelatih barunya Alvaro Arbeloa, mengundurkan diri dari sebuah pertandingan persahabatan persiapan menyambut awal musim baru, sehingga Malaga dinobatkan sebagai juara Piala Costa del Sol tanpa melalui adu penalti.

Pertandingan berakhir dengan skor imbang (2-2) dalam waktu normal, tetapi anak asuh pelatih Alvaro Arbeloa, yang menerima kartu merah, memutuskan untuk tidak ikut serta dalam adu penalti setelah dihadiahkan penalti bagi lawan pada menit ke-90.

Kemarahan Arbeloa begitu hebat hingga ia menerima kartu merah dan mendorong para pemainnya untuk meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes terhadap wasit, tetapi masalahnya adalah pertandingan akan ditentukan melalui adu penalti.

Eneko Jauregi maju untuk memulai adu penalti tersebut di depan gawang yang kosong dan mencetak gol, sehingga suporter "La Rosaleda" meledak dalam kegembiraan atas Piala Costa del Sol, namun dengan sedikit ejekan.

Menurut situs "Foot Mercato", teriakan "Di mana Arbeloa? Di mana Arbeloa?" terdengar dari tribun, terutama karena dialah yang memulai semuanya.

Surat kabar "AS" menggambarkan apa yang terjadi sebagai "kegagalan total", sementara surat kabar "Marca" menyebutnya sebagai "penghinaan" dan "kurangnya rasa hormat yang disayangkan".

Kedua pemain baru yang direkrut Arbeloa dari Real Madrid, Gonzalo Garcia dan Cesar Palacios, menolak berkomentar setelah pertandingan.

Garcia hanya mengatakan "selamat malam" kepada media, sementara Palacios lebih terus terang, dengan mengklaim bahwa ia tidak tahu penyebab insiden tersebut, saat ia berkata: "Sejujurnya, saya sama sekali tidak tahu."

Akibat pelatihnya, Fulham tidak menampilkan citra yang positif, dan media Spanyol memanfaatkan hal ini secara gencar hari ini untuk mengejek Arbeloa.