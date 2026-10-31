Klub Aston Villa mengumumkan pengambilan langkah hukum terhadap Jamie Carragher, analis jaringan "Sky Sports", karena "hinaan-hinaan yang tidak dapat diterima" terhadap klub dan para penggemarnya.

Nassef Sawiris, salah satu pemilik klub sekaligus ketua dewan direksinya, mengumumkan langkah kontroversial tersebut melalui media sosial.

Klub tersebut merilis pernyataan singkat melalui akun resminya pada larut malam Jumat.

Langkah Sawiris itu merupakan respons terhadap pernyataan Carragher mengenai para penggemar Aston Villa, setelah ia menyerukan agar Manchester United merekrut Unai Emery, direktur teknik tim tersebut, dengan menegaskan bahwa pelatih asal Spanyol itu akan ingin menukangi Manchester United jika Michael Carrick dicopot dari jabatannya.

Carragher mengatakan, dalam penampilannya di program "Stick to Football", bahwa para penggemar Aston Villa harus diam, seraya menambahkan bahwa "Aston Villa tidak akan pernah menjadi Manchester United".

Pernyataan ini memicu kemarahan besar di dalam lingkungan klub Aston Villa.

Sawiris menegaskan bahwa klub tidak akan tinggal diam menghadapi hinaan-hinaan ini, di mana ia mengatakan dalam pernyataannya: "Aston Villa akan mulai mengambil langkah hukum terhadap Jamie Carragher karena hinaan-hinaannya yang tidak dapat diterima terhadap klub dan para penggemarnya".

Ia menambahkan: "Aston Villa tidak akan membiarkan siapa pun menghalangi perjalanan menanjak kami di sepakbola Inggris dan Eropa".

Sebelumnya pada pekan ini Carragher sempat berbicara tentang Unai Emery, direktur teknik yang meraih gelar Liga Europa musim lalu, serta kemungkinannya menukangi Manchester United, dengan menegaskan bahwa pelatih Aston Villa itu tidak akan menolak kesempatan melatih tim tersebut.

Carragher berkata: "Saya rasa Unai Emery adalah pelatih yang luar biasa jika melihat apa yang ia tampilkan dari tahun ke tahun. Ia menghadapi sebegitu banyak perubahan, dengan para pemain yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi, dan ia berhasil melakukannya dari tahun ke tahun".

Ia menambahkan: "Tetapi alasan yang mendorong saya untuk menanggapi para penggemar Aston Villa adalah karena saya tidak bisa percaya bahwa seorang pelatih yang meraih semua kesuksesan ini di Liga Europa, jika saya adalah seorang pemain dan memenangi Liga Europa tiga atau empat kali, maka sudah pasti setelah itu Anda akan berambisi bersaing di Liga Champions Eropa".

Ia melanjutkan: "Aston Villa tidak akan pernah menjadi Manchester United. Saya hanya berpikir bahwa ia belum meraih kesuksesan yang diharapkan bersama Paris Saint-Germain atau Arsenal, dan mungkin hal itu disebabkan adanya pergulatan di antara para pemegang pengaruh di dalam ruang ganti dan hal-hal semacam itu, tetapi sudah pasti ia akan ingin mendapatkan kesempatan melatih klub raksasa sekali lagi. Ada hierarki dalam sepakbola, suka atau tidak suka".

Ia menyambung: "Real Madrid akan mendapatkan pemain terbaik Manchester United, dan hal itu sudah benar-benar mereka lakukan ketika mereka merekrut Cristiano Ronaldo, dan ada klub-klub yang kedudukannya lebih rendah daripada Aston Villa yang akan merekrut para pemainnya atau pelatihnya, jadi diamlah wahai para penggemar Aston Villa. Aston Villa tidak akan pernah menjadi Manchester United".

Carragher kembali menjelaskan pernyataan kontroversialnya, pada hari Jumat, dalam penampilannya di program "Overlap Daily", sambil berkata: "Masalah ini membesar terlalu jauh dan menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Saya akhirnya meminta mereka untuk menjauh dari saya, dan mungkin saya seharusnya tidak menggunakan ungkapan itu. Tetapi semuanya hanya sekadar candaan, karena mereka memenuhi halaman-halaman media sosial saya dengan komentar".

Ia menutup: "Ketika saya mengatakan kepada mereka agar menjauh dari saya, maksud saya adalah agar mereka tidak mengganggu saya di akun-akun media sosial saya. Jika Anda ingin mengolok-olok saya di bar ditemani Tuan Goldbridge, saya sama sekali tidak keberatan, tetapi menjauhlah dari akun-akun pribadi saya! Kita semua akan mengakhiri perselisihan ini, sebab saya adalah salah satu penggemar berat Aston Villa".