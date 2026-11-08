Penghentian mendadak membuat kacau laga Piala Super Afrika

Pertandingan antara Union Alger dari Aljazair dan Mamelodi Sundowns dari Afrika Selatan pada laga final Piala Super Afrika terhenti setelah berakhirnya babak pertama.

Hal itu disebabkan oleh turunnya hujan di Stadion Loftus Versfeld di Pretoria, yang membuat dimulainya babak kedua tertunda.

Union Alger mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 2-1, dalam laga yang menyuguhkan ketegangan sejak dini antara kedua tim.

Zakaria Draoui membuka keunggulan bagi tim Aljazair pada menit keempat, sebelum Sundowns menyamakan kedudukan melalui Tebogo Mokoena, lalu Saadi Redouani kembali membawa Union Alger unggul.

Hujan memaksa pertandingan terhenti setelah jeda istirahat, di tengah kesulitan untuk melanjutkan laga sebelum dipastikan kelayakan permukaan lapangan dan keselamatan para pemain.