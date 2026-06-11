Penghargaan yang luar biasa... Sebuah jalan di New York diberi nama Henry menjelang Piala Dunia

Legenda sepak bola Prancis, Thierry Henry, mendapat penghormatan istimewa di Kota New York, Amerika Serikat, dalam rangka penyelenggaraan Piala Dunia 2026, setelah pihak berwenang setempat memutuskan untuk menamai salah satu jalan di kota tersebut dengan namanya secara sementara selama turnamen berlangsung.

Inisiatif ini merupakan bagian dari kampanye yang diluncurkan Kota New York untuk merayakan bintang-bintang sepak bola dunia, bertepatan dengan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 oleh Amerika Serikat, bersama Kanada dan Meksiko, di mana sejumlah nama jalan telah diubah sebagai penghormatan kepada para bintang yang telah meninggalkan jejak yang menonjol dalam sejarah olahraga ini.

Jaringan RMC Sport Prancis menjelaskan bahwa nama Thierry Henry, juara dunia bersama timnas Prancis pada 1998 dan salah satu pemain terkemuka yang pernah membela klub New York Red Bulls di liga Amerika, dipilih untuk menghiasi salah satu persimpangan terkenal di jantung Manhattan, tepatnya di persimpangan Jalan 50 dengan Jalan 6.

Henry: New York adalah kota favorit saya

Henry mengungkapkan kebahagiaannya yang besar atas penghormatan ini melalui pesan yang diposting di akun resminya, menegaskan tempat istimewa yang ditempati New York dalam hidupnya.

Bintang Prancis itu berkata, "Sebagai orang Prancis yang menganggap London sebagai rumahnya, New York tetap menjadi kota favoritku di dunia. Memiliki salah satu jalannya yang dinamai dengan namaku adalah kehormatan yang tak pernah kubayangkan akan kudapatkan."

Dia menambahkan, "Kota ini memiliki tempat yang istimewa di hati saya, karena putra saya, Tristan, lahir di sini, dan New York akan selalu menjadi bagian dari sejarah keluarga kami."

Janji yang tertunda dengan New York

Henry tidak dapat menghadiri upacara penghargaan tersebut secara langsung karena kesibukannya di bidang media di Inggris, di mana ia bekerja sebagai analis televisi selama kompetisi Piala Dunia, namun ia memastikan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam inisiatif ini.

Dia berkata, "Sayangnya saya tidak bisa hadir hari ini karena komitmen kerja, tetapi saya bersama kalian dalam hati dan pikiran. Terima kasih atas penghormatan yang luar biasa ini."

Dia juga secara khusus berterima kasih kepada mantan rekan-rekannya di New York Red Bulls yang mewakilinya dalam acara tersebut, serta Wali Kota New York Zahran Mamdani, dan anggota Dewan Kota Virginia Maloney yang merupakan penggagas inisiatif ini.

Henry mengakhiri pesannya dengan bercanda, "Sampai jumpa segera untuk foto selfie."

Henry merupakan salah satu nama terkemuka yang terkait dengan sejarah sepak bola Prancis dan dunia, serta meninggalkan jejak yang jelas di Liga Amerika selama masa baktinya bersama New York Red Bulls, hal yang membuatnya memiliki tempat istimewa di hati para penggemar kota tersebut bahkan bertahun-tahun setelah pensiun.