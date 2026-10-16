Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) sedang mengkaji opsi untuk menghapus "Penghargaan Perdamaian" yang kontroversial, hanya 12 bulan setelah penghargaan itu diluncurkan.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerima edisi pertama penghargaan tersebut saat drawing Piala Dunia yang digelar di ibu kota Washington pada Desember lalu.

Rapat Dewan FIFA yang berlangsung Kamis kemarin di Zurich menyimpulkan bahwa Komite Tanggung Jawab Sosial Sepak Bola akan menjadi pihak yang mulai sekarang berwenang memutuskan sejauh mana kriteria penghargaan tahunan tersebut terpenuhi, menurut laporan "talkSPORT".

Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya memberikan Penghargaan Perdamaian kepada Trump sebelum bergulirnya Piala Dunia 2026, tanpa memperoleh persetujuan resmi dari Dewan FIFA, yang merupakan badan pengambil keputusan tertinggi di federasi tersebut.

Berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan yang baru, mantan bek Inter Milan dan Argentina, Javier Zanetti, akan memimpin komite yang terdiri dari 22 orang untuk menentukan apakah penghargaan itu akan dilanjutkan atau tidak.

Proses evaluasi tersebut bisa berujung pada larangan pemberian Penghargaan Perdamaian kepada politisi apabila penghargaan itu tetap dipertahankan. Sementara itu, berbagai laporan menyebutkan bahwa gagasan penghargaan ini belum sepenuhnya dikesampingkan dalam rapat tersebut meski masa depannya diliputi keraguan. Keputusan akhir diperkirakan akan diambil pada Desember mendatang ketika Komite Tanggung Jawab Sosial bertemu dalam rapat Dewan FIFA berikutnya di Doha.

Debbie Hewitt, Wakil Presiden FIFA sekaligus Ketua Federasi Sepak Bola Inggris, menjelaskan detail tugas komite tersebut dalam pernyataannya kepada para jurnalis: "Telah diambil keputusan untuk mengkaji ulang Penghargaan Perdamaian dan mengalihkan berkasnya ke komite sosial. Itu adalah salah satu poin yang menimbulkan perdebatan: apakah penghargaan ini memang semestinya diluncurkan sejak awal? Bagaimana keputusan pemberiannya diambil? Dan apakah penghargaan ini harus diberikan lagi? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijawab oleh komite sosial."

FIFA sebelumnya telah menyatakan bahwa penghargaan tahunan tersebut bertujuan untuk "menghormati individu-individu yang telah mengambil langkah-langkah luar biasa dan tidak biasa demi perdamaian", serta mewujudkan konsep "menyatukan bangsa-bangsa di seluruh dunia", dengan menyebutkan bahwa penghargaan itu diberikan kepada mereka yang berkontribusi melalui komitmen yang teguh dan tindakan nyata dalam memperkuat perdamaian dunia serta layak mendapatkan apresiasi istimewa.