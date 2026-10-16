Penghargaan Pemain Terbaik Asia: Persaingan Ketat antara Salem Al-Dawsari dan Firas Al-Buraikan

Semua mata tertuju ke Bangkok, ibu kota Thailand, yang menjadi tuan rumah malam penghargaan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) 2026, di tengah persaingan Saudi yang mencolok untuk gelar pemain terbaik di benua Asia, setelah duo Salem Al Dawsari dan Firas Al Buraikan masuk dalam perebutan ketat bersama pemain Iran Alireza Beiranvand, dengan ambisi meraih pencapaian baru bagi sepak bola Arab Saudi.

Konfederasi Sepak Bola Asia telah mengumumkan daftar final nominasi untuk penghargaan tahunannya, dengan acara yang akan digelar pada 19 November mendatang, sehingga dimulailah fase penantian mengenai siapa saja yang akan memenangi berbagai penghargaan individu, terdepan di antaranya penghargaan pemain terbaik Asia, yang menampilkan kehadiran Saudi yang menonjol melalui bintang Al Hilal dan kapten timnas Salem Al Dawsari, serta striker Al Ahli Firas Al Buraikan.

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Salem Al Dawsari berupaya menulis babak baru dalam perjalanan kariernya di level benua, setelah sebelumnya memenangi penghargaan pemain terbaik Asia pada 2022 dan 2025, sehingga ia menjadi kandidat untuk meraih pencapaian historis dengan menyabetnya untuk kali ketiga. Kapten Al Hilal itu menjalani persaingan ini dengan dorongan dari posisinya di antara bintang-bintang paling menonjol sepak bola Saudi, serta penampilan-penampilan mengesankan yang ia tunjukkan sepanjang periode terakhir.

Al Dawsari tampil istimewa bersama Al Hilal, yang mengakhiri kompetisi Liga Saudi musim 2025-2026 di posisi kedua tanpa menelan satu pun kekalahan, serta merebut trofi Piala Raja untuk kali kesepuluh dalam sejarahnya. Bintang Saudi itu pun melanjutkan kehadirannya yang berpengaruh dalam keberhasilan di level domestik dan memperkuat peluangnya bersaing untuk penghargaan tingkat benua.

Sementara itu, Firas Al Buraikan menjalani perebutan gelar pemain terbaik Asia untuk pertama kalinya, setelah meninggalkan jejak penting bersama Al Ahli Saudi sepanjang musim 2025-2026, dan mencetak gol kemenangan di final AFC Champions League Elite, sehingga berkontribusi membawa klubnya menjuarai turnamen tersebut untuk kali kedua secara berturut-turut.

Pencapaian ini memberikan dorongan kuat bagi striker Saudi tersebut dalam persaingan yang diisi nama-nama dengan pengalaman panjang di level benua.

Pencapaian Al Buraikan tidak terbatas pada penampilannya bersama Al Ahli, karena ia juga tampil sebagai starter dalam tiga pertandingan timnas Arab Saudi selama Piala Dunia 2026, serta berkontribusi membawa Arab Saudi meraih gelar Piala Teluk Arab, dan mengakhiri turnamen tersebut sebagai pencetak gol terbanyak dengan koleksi tiga gol. Ia pun menggabungkan ketajaman bersama klubnya dengan kehadiran yang berpengaruh di level timnas, dalam satu tahun yang menyaksikan momen-momen penting dalam kariernya.

Di sisi lain, pemain Iran Alireza Beiranvand masuk ke dalam persaingan setelah menjalani satu tahun dengan penampilan mencolok di level internasional maupun benua; ia menjadi kiper dengan penampilan terbanyak bersama timnas negaranya di Piala Dunia 2026, serta membantu klub Tractor mencapai babak 16 besar AFC Champions League musim 2025-2026.

Ini merupakan nominasi kedua bagi kiper berusia 34 tahun tersebut, setelah sebelumnya ia masuk daftar nominasi pada 2019, sehingga lengkaplah persaingan tiga pemain untuk salah satu penghargaan individu paling bergengsi dalam sepak bola Asia.