Trio Maroko, yakni Achraf Hakimi, bintang Paris Saint-Germain, Brahim Diaz, winger Real Madrid, dan Ismael Saibari, penyerang Bayern Munich, berada di puncak daftar kandidat penghargaan Pemain Afrika Terbaik tahun 2026, yang diumumkan Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF" pada hari Rabu ini, sementara daftar tersebut menyaksikan absennya bintang Mesir Mohamed Salah, bintang Trabzonspor Turki.

Daftar final memuat 10 pemain yang bersaing memperebutkan penghargaan ini, dengan kehadiran Maroko diwakili tiga nama, sebagai penegasan representasi sepak bola Maroko yang kuat di antara para bintang terkemuka Benua Hitam, sementara Salah absen dari nominasi meski memiliki posisi menonjol dalam sepak bola Afrika.

Acara penghargaan CAF tahun 2026 akan digelar pada hari Senin, 7 Desember mendatang, di kota Lagos, Nigeria, dan diperkirakan acara tersebut akan dihadiri sejumlah elite bintang sepak bola Afrika terkemuka, di samping para pelatih serta perwakilan federasi dan klub.

Daftar kandidat juga mencakup pemain Pantai Gading Amad Diallo, pemain Manchester United, pemain Kongo Yoane Wissa, pemain Newcastle United, pemain Ghana Antoine Semenyo, pemain Manchester City, dan pemain Afrika Selatan Teboho Mokoena pemain Sundowns, di samping trio Senegal Ismaila Sarr, pemain Crystal Palace, Pape Gueye, pemain Villarreal, dan Sadio Mane, bintang Al-Nassr Saudi.

Persaingan paling menonjol untuk penghargaan Pemain Afrika Terbaik 2026 dianggap terjadi antara Maroko dan Senegal, di mana masing-masing negara diwakili oleh 3 pemain.

Achraf Hakimi menonjol di antara nama-nama paling utama yang dinominasikan untuk memenangkan penghargaan, setelah ia melanjutkan kehadirannya bersama Paris Saint-Germain, sementara Brahim Diaz dan Ismael Saibari berupaya memanfaatkan penampilan gemilang mereka bersama Real Madrid dan Bayern Munich untuk meningkatkan peluang mereka dalam persaingan memperebutkan gelar kontinental.

Absennya Mohamed Salah menjadi kejutan paling mencolok dalam daftar, setelah kapten timnas Mesir ini terbiasa berada dalam lingkaran persaingan penghargaan individu Afrika, mengingat ia telah meraih penghargaan ini dua kali.

Hakimi sebelumnya dinobatkan sebagai Pemain Afrika Terbaik tahun 2025, pada acara yang digelar di ibu kota Maroko, Rabat, pada 19 November, setelah ia mengungguli para pesaingnya berkat musimnya yang luar biasa yang menyaksikan ia meraih gelar bersama Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa, Liga Prancis, Piala Prancis, dan Piala Super Eropa, di samping mencapai final Piala Dunia Antarklub 2025.