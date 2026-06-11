Penghargaan Luar Biasa Pasca Sikap Keras Amerika... UEFA Memberi Hadiah Berharga kepada Wasit Somalia

Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) mengumumkan penunjukan wasit asal Somalia, Omar Artan, untuk memimpin pertandingan Piala Super Eropa 2026 yang akan mempertemukan Paris Saint-Germain dan Aston Villa. Langkah ini memiliki makna khusus, terutama setelah wasit asal Afrika tersebut dilarang berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026 karena tidak memperoleh izin masuk ke Amerika Serikat.

Meskipun usianya relatif muda, Artan dianggap sebagai salah satu wasit muda terkemuka di kancah internasional. Ia telah masuk dalam daftar wasit internasional Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) sejak 2018 dan telah memimpin sejumlah pertandingan besar di benua Afrika, termasuk leg kedua final Liga Champions Afrika musim 2025-2026.

Wasit asal Somalia ini juga dinobatkan sebagai Wasit Terbaik Afrika Tahun 2025 oleh Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), sebagai pengakuan atas penampilannya yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir.

FIFA telah memilih Artan dalam daftar wasit Piala Dunia 2026, namun ia tidak dapat berpartisipasi dalam turnamen tersebut setelah gagal memperoleh izin masuk ke Amerika Serikat dengan alasan keterlibatannya dengan kelompok teroris, yang memicu kontroversi luas sebelum dimulainya kompetisi.

FIFA menerima keputusan Amerika Serikat, sementara Presiden Federasi Sepak Bola Internasional, Gianni Infantino, mengatakan bahwa ia tidak dapat mengendalikan pemerintah.

Pujian dari Cheferin

Sementara itu, UEFA menjelaskan bahwa keputusan menugaskan Artan untuk memimpin Piala Super Eropa merupakan bagian dari nota kesepahaman yang baru-baru ini ditandatangani antara Asosiasi Sepak Bola Eropa dan Asosiasi Sepak Bola Afrika, yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang, termasuk pengembangan wasit dan pertukaran pengalaman.

Sementara itu, Presiden Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) Aleksander Čeverin memuji wasit asal Somalia tersebut, menegaskan bahwa ia memiliki pengalaman yang luas meskipun usianya masih muda, dan telah menunjukkan performa luar biasa di turnamen-turnamen teratas Federasi Sepak Bola Afrika.

"Artan adalah wasit muda dan berbakat yang telah membuktikan kemampuannya di kompetisi-kompetisi terkemuka Konfederasi Sepak Bola Afrika. Sepak bola menyatukan bangsa-bangsa, dan melalui penunjukan ini kami menegaskan penghormatan kami kepadanya serta kemampuan wasitnya yang membuatnya layak mendapatkan tugas mulia ini," kata Ceverin.

Selain itu, Presiden UEFA juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Konfederasi Sepak Bola Afrika, Patrice Motsepe, atas dukungannya terhadap inisiatif ini dan kerja sama antara kedua lembaga dalam hal ini.