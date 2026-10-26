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Sensasi Barcelona, Lamine Yamal, mengukir sejarah dengan meraih Trofi Kopa untuk ketiga kalinya secara beruntun, mengukuhkan statusnya sebagai talenta muda terbaik di sepak bola dunia. Meski meraih penghargaan individu, pemain sayap itu menggunakan pidato penerimaannya untuk menyoroti penampilan salah satu sesama lulusan akademi Barcelona.

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Yamal ukir sejarah di Trofi Kopa

Yamal kembali dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di dunia setelah meraih Trofi Kopa untuk ketiga kalinya secara beruntun, sebuah rekor baru. Namun, meski mendominasi penghargaan individu ini, pemain remaja tersebut tetap rendah hati dalam seremoni di Paris. Penghargaan bagi pemain dengan performa terbaik di bawah usia 21 tahun itu kini identik dengan pesatnya perkembangan pemain asal Spanyol tersebut.

“Merupakan suatu kehormatan bisa berada di sini dan menerima penghargaan ini,” kata sang winger. “Ini tahun ketiga saya berada di sini untuk penghargaan ini. Saya ingin berterima kasih kepada klub dan tim nasional saya.” Konsistensinya di level tertinggi membuatnya melampaui pemain seperti Kylian Mbappe dan Gavi, yang sebelumnya pernah memenangi penghargaan tersebut, sembari terus mengejar penghargaan paling bergengsi dalam sepakbola.

Pengakuan mengejutkan soal Pau Cubarsi

Dalam pidato kemenangannya, Yamal secara mengejutkan mengalihkan perhatian dari dirinya sendiri untuk memuji rekan setimnya di Barcelona, Pau Cubarsi. Bek tersebut tampil mengesankan di jantung pertahanan Barcelona dan menuai pujian berkat ketenangan serta kemampuan tekniknya. Yamal jelas merasa bek tengah muda itu luput dari perhatian para pemilih tahun ini. Menurutnya, trofi tersebut layak diberikan kepada temannya itu.

Saat menjelaskan pandangannya di podium, Yamal menyampaikan pendapat tegas tentang siapa yang menurutnya paling layak menerima penghargaan edisi 2026. “Saya ingin melihat rekan setim saya, Cubarsi, berada di sini karena menurut saya penghargaan ini seharusnya diberikan kepadanya,” akunya. “Dia sudah bermain di level yang luar biasa selama beberapa waktu.”

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Jawaban usil untuk Thierry Henry

Suasana malam itu menjadi lebih santai ketika legenda Arsenal dan Prancis Thierry Henry bertanya kepada Yamal tentang koleksi penghargaan individunya yang terus bertambah. Henry, yang memandu salah satu segmen gala tersebut, penasaran apakah Trofi Kopa masih menjadi tujuan utama bagi pemain yang sudah meraih begitu banyak hal di awal kariernya. Percakapan itu memperlihatkan mentalitas Yamal sebagai pemain elite dan ambisinya ke depan. Ia ingin beralih dari status pemain muda terbaik di dunia menjadi pemain terbaik di dunia tanpa batasan usia, dengan mengincar Ballon d'Or.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Henry menyinggung keberhasilan Yamal yang berulang dengan bertanya, “Ini yang ketiga, bukan? Tapi apakah ini penghargaan yang benar-benar ingin kamu menangi?” Yamal tak kuasa menahan tawa sebelum memberikan jawaban lugas satu kata: “Tidak.” Jawaban usil itu disambut sorakan penonton. Meski menghargai pengakuan lewat Trofi Kopa, Yamal jelas membidik penghargaan utama Ballon d'Or pada tahun-tahun mendatang.