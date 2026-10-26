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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

“Penghargaan ini seharusnya untuk Cubarsi!” Lamine Yamal membuat pengakuan mengejutkan sebelum melontarkan jawaban usil kepada Thierry Henry setelah meraih Trofi Kopa untuk ketiga kalinya

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Sensasi Barcelona, Lamine Yamal, mengukir sejarah dengan meraih Trofi Kopa untuk ketiga kalinya secara beruntun, mengukuhkan statusnya sebagai talenta muda terbaik di sepak bola dunia. Meski meraih penghargaan individu, pemain sayap itu menggunakan pidato penerimaannya untuk menyoroti penampilan salah satu sesama lulusan akademi Barcelona.

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Yamal ukir sejarah di Trofi Kopa

Yamal kembali dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di dunia setelah meraih Trofi Kopa untuk ketiga kalinya secara beruntun, sebuah rekor baru. Namun, meski mendominasi penghargaan individu ini, pemain remaja tersebut tetap rendah hati dalam seremoni di Paris. Penghargaan bagi pemain dengan performa terbaik di bawah usia 21 tahun itu kini identik dengan pesatnya perkembangan pemain asal Spanyol tersebut.

“Merupakan suatu kehormatan bisa berada di sini dan menerima penghargaan ini,” kata sang winger. “Ini tahun ketiga saya berada di sini untuk penghargaan ini. Saya ingin berterima kasih kepada klub dan tim nasional saya.” Konsistensinya di level tertinggi membuatnya melampaui pemain seperti Kylian Mbappe dan Gavi, yang sebelumnya pernah memenangi penghargaan tersebut, sembari terus mengejar penghargaan paling bergengsi dalam sepakbola.

Pengakuan mengejutkan soal Pau Cubarsi

Dalam pidato kemenangannya, Yamal secara mengejutkan mengalihkan perhatian dari dirinya sendiri untuk memuji rekan setimnya di Barcelona, Pau Cubarsi. Bek tersebut tampil mengesankan di jantung pertahanan Barcelona dan menuai pujian berkat ketenangan serta kemampuan tekniknya. Yamal jelas merasa bek tengah muda itu luput dari perhatian para pemilih tahun ini. Menurutnya, trofi tersebut layak diberikan kepada temannya itu.

Saat menjelaskan pandangannya di podium, Yamal menyampaikan pendapat tegas tentang siapa yang menurutnya paling layak menerima penghargaan edisi 2026. “Saya ingin melihat rekan setim saya, Cubarsi, berada di sini karena menurut saya penghargaan ini seharusnya diberikan kepadanya,” akunya. “Dia sudah bermain di level yang luar biasa selama beberapa waktu.”

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Jawaban usil untuk Thierry Henry

Suasana malam itu menjadi lebih santai ketika legenda Arsenal dan Prancis Thierry Henry bertanya kepada Yamal tentang koleksi penghargaan individunya yang terus bertambah. Henry, yang memandu salah satu segmen gala tersebut, penasaran apakah Trofi Kopa masih menjadi tujuan utama bagi pemain yang sudah meraih begitu banyak hal di awal kariernya. Percakapan itu memperlihatkan mentalitas Yamal sebagai pemain elite dan ambisinya ke depan. Ia ingin beralih dari status pemain muda terbaik di dunia menjadi pemain terbaik di dunia tanpa batasan usia, dengan mengincar Ballon d'Or.

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Henry menyinggung keberhasilan Yamal yang berulang dengan bertanya, “Ini yang ketiga, bukan? Tapi apakah ini penghargaan yang benar-benar ingin kamu menangi?” Yamal tak kuasa menahan tawa sebelum memberikan jawaban lugas satu kata: “Tidak.” Jawaban usil itu disambut sorakan penonton. Meski menghargai pengakuan lewat Trofi Kopa, Yamal jelas membidik penghargaan utama Ballon d'Or pada tahun-tahun mendatang.

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”