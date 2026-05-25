Penghargaan Eredivisie: Ismael Saibari Terpilih sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini, Mika Godts sebagai Talenta Terbaik Tahun Ini

Ismael Saibari terpilih sebagai Pemain Terbaik VriendenLoterij Eredivisie pada Senin malam dalam ajang Eredivisie Awards yang diselenggarakan oleh ESPN. Di kategori putri, gelar Pemain Terbaik diraih oleh Mao Itamura. Mika Godts dan Renee van Asten terpilih sebagai Bakat Terbaik Johan Cruijff Tahun Ini.

Pemain Terbaik Tahun Ini

Gelar Pemain Terbaik Eredivisie VriendenLoterij pun jatuh ke tangan Saibari. Gelandang serang (25) ini menjadi juara liga bersama PSV musim ini dan mencetak 15 gol serta 8 assist dalam 27 pertandingan liga. Saibari mengungguli nominasi lainnya, yaitu Tjaronn Chery, Godts, Jacob Trenskow, dan Joey Veerman.

Itamura dianugerahi gelar Pemain Terbaik Eredivisie Wanita Eurojackpot. Penyerang berusia 19 tahun ini menjadi pencetak gol terbanyak klub Feyenoord musim lalu dengan delapan gol liga, yang finis di posisi ketiga yang mengesankan, sehingga memastikan partisipasi di kompetisi Eropa.

Johan Cruijff Talenta Terbaik Tahun Ini

Godts dinobatkan sebagai Johan Cruijff Talent of the Year di kategori pria. Winger kiri berusia 20 tahun ini mengalami terobosan nyata di Ajax musim lalu, dengan mencetak 17 gol dan 12 assist dalam 32 pertandingan Eredivisie. Tidak ada pemain lain yang terlibat dalam begitu banyak gol di kompetisi Belanda musim lalu.

Di kategori wanita, Renee van Asten (19) terpilih sebagai Johan Cruijff Talent of the Year. Ia melakukan debutnya pada September tahun lalu di tim utama Ajax, yang finis di posisi kedua musim lalu. Ia begitu mengesankan sehingga dipanggil ke tim nasional Belanda, di mana ia melakukan debutnya pada April dan langsung mencetak gol melawan Prancis.

Pencetak gol terbanyak

Ayase Ueda meraih trofi Willy van der Kuijlen sebagai pencetak gol terbanyak musim Eredivisie lalu dengan 25 gol. Penyerang Feyenoord tersebut tidak hadir karena sedang mempersiapkan diri bersama timnas Jepang untuk Piala Dunia. Di kategori wanita, penghargaan pencetak gol terbanyak diraih oleh dua pemain: Jaimy Ravensbergen (FC Twente) dan Desiree van Lunteren (AZ) sama-sama mencetak 16 gol.

Gol Terbaik Tahun Ini

Di kategori pria, gelar VriendenLoterij Eredivisie Gol Terbaik Tahun Ini diraih oleh pemain Excelsior, Gyan de Regt, yang mencetak gol dengan tendangan salto spektakuler melawan Fortuna Sittard pada bulan Oktober. Pemain FC Utrecht, Sam de Jong, memenangkan gelar Eurojackpot Vrouwen Eredivisie Gol Terbaik Tahun Ini. Dia mencetak gol dari jarak jauh dengan tendangan melengkung yang indah ke gawang NAC Breda pada akhir September.

Penghargaan Oeuvre

Penghargaan Oeuvre tahun ini diraih oleh Sarina Wiegman. Pelatih berusia 56 tahun ini terutama dikenal dalam beberapa tahun terakhir sebagai pelatih tim nasional wanita Belanda dan Inggris, namun pada periode 2007 hingga 2014 ia juga pernah menjadi pelatih ADO Den Haag di Eredivisie Wanita.