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Ayyoub Bouaddi Manchester City 2026-27Getty
Diterjemahkan oleh

Penghargaan CAF: Bouaddi, Maza, dan Hamza bersaing dengan bintang Real Madrid untuk gelar pemain muda terbaik

H. Abdelkarim
A. Bouaddi
I. Maza
A. Ouazane
Y. Diomande
Barcelona
Real Madrid
Manchester City
Mesir
Maroko
Aljazair
Côte d’Ivoire
Spanyol
Inggris

Persaingan sengit

Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF" mengumumkan daftar pemain yang masuk nominasi untuk bersaing memperebutkan penghargaan Pemain Muda Terbaik Afrika tahun 2026, yang menampilkan kehadiran Arab yang mencolok dengan adanya empat pemain, dipimpin oleh pemain Maroko Ayoub Bouaddi, bintang Manchester City.

Selain Bouaddi, daftar tersebut mencakup pemain Mesir Hamza Abdelkarim dari Barcelona, pemain Maroko Abdellah Ouazane dari klub Belanda Ajax, serta pemain Aljazair Ibrahim Maza, bintang klub Jerman Bayer Leverkusen.

Keempat pemain Arab tersebut menghadapi persaingan dari sejumlah talenta muda paling menonjol di benua itu, dipimpin oleh Yan Diomande, pemain Real Madrid dan timnas Pantai Gading, yang dianggap sebagai salah satu nama menonjol dalam daftar tersebut.

Nominasi tersebut juga mencakup Christian Kofane, pemain Bayer Leverkusen dan timnas Kamerun, Christ Inao, pemain Fiorentina dan timnas Pantai Gading, serta Caleb Yirenkyi, pemain Coventry City dan timnas Ghana.

Daftar tersebut juga mencakup Ismael Kamissoko, pemain Etoile Mandé dan timnas Mali, serta Ibrahima Mbaye, pemain Aston Villa dan timnas Senegal.

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