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Penghargaan CAF: 3 pemain Maroko, 2 Mesir, dan 2 Aljazair, persaingan sengit memperebutkan gelar "Terbaik di Benua"

Trezeguet
M. Shehata
M. Hrimat
A. Khaldi
S. El Moudane
Mesir
Maroko
Aljazair
Prancis

Siapa yang akan menang?

Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) mengumumkan daftar pemain yang menjadi nomine untuk bersaing memperebutkan penghargaan Pemain Terbaik di Afrika tahun 2026, yang menampilkan kehadiran Arab yang mencolok dengan adanya 7 pemain dari Mesir, Maroko, Aljazair, dan Sudan.

Daftar tersebut mencakup duet Mesir Mohamed Shehata, gelandang Zamalek, dan Mahmoud Hassan Trezeguet, mantan pemain Al Ahly yang kini membela Al Riyadh Saudi, di samping 3 pemain Maroko, yaitu Mohamed Rabie Hrimat, mantan pemain AS FAR yang kini berkostum Al Shamal Qatar, Mounir Chouiar pemain Renaissance Berkane, dan Sofiane El Moudane pemain Olympic Safi.

Daftar itu juga menampilkan kehadiran dua pemain Aljazair Abdenour Belhocini, pemain CR Belouizdad, dan Ahmed Kendouci, pemain USM Alger, dalam persaingan yang mencakup sepuluh pemain dari bintang-bintang paling menonjol di benua tersebut.

Daftar pemain Arab dilengkapi oleh Abdelraouf Yagoub, pemain Al Hilal Sudan.
Juliso Modau, pemain Mamelodi Sundowns Afrika Selatan, menjadi satu-satunya kontestan non-Arab dalam daftar ini.

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