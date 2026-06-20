Penghargaan atas penampilan gemilang... Tim wasit Arab untuk pertandingan Portugal melawan Uzbekistan

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah menugaskan tim wasit Arab untuk memimpin pertandingan antara Portugal dan Uzbekistan, yang dijadwalkan pada Selasa mendatang dalam rangkaian pertandingan putaran kedua Grup 11 Piala Dunia 2026.

Tim wasit tersebut akan dipimpin oleh wasit internasional asal Maroko, Jalal Jid, yang akan dibantu oleh dua rekan senegaranya, Zakaria Brinsi dan Mustafa Akarkad, sementara wasit asal Afrika Selatan, Tom Abongil, ditunjuk sebagai wasit keempat, dengan bantuan rekan senegaranya, Zakheli Siwela.

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Tim wasit Maroko terus berpartisipasi dalam turnamen ini, setelah memimpin pertandingan antara Jerman dan Curaçao pada putaran pertama Grup 5, yang berakhir dengan kemenangan "Die Mannschaft" (7-1).

Timnas Portugal dan Uzbekistan dijadwalkan akan bertanding pada Selasa mendatang di kota Houston, Amerika Serikat, dalam pertandingan yang diharapkan dapat menjadi momentum bagi "Para Pelaut" untuk kembali ke jalur kemenangan, setelah hasil imbang mengejutkan melawan Republik Demokratik Kongo (1-1) pada putaran pertama babak penyisihan grup.

Di sisi lain, Uzbekistan berupaya mempertahankan harapan mereka untuk lolos ke babak selanjutnya turnamen ini, setelah kekalahan mereka dari Kolombia (3-1).