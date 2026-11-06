Mantan bintang Liverpool, Divock Origi, menukar sepatu sepak bolanya dengan buku, setelah terdaftar di Universitas Harvard hanya 5 bulan usai pensiun.

Mantan penyerang Belgia berusia 31 tahun itu melanjutkan perjalanan barunya dengan menempuh studi di Harvard Business School di Amerika Serikat, setelah mengakhiri kariernya di lapangan hijau pada Juni lalu.

Baca Juga

Meski Berkepribadian Kontroversial: Lebih dari 20 Alasan Orang Mencintai Cristiano Ronaldo

Alih-alih Jesus: Pelatih Baru untuk Portugal di Laga Perpisahan Ronaldo!

Origi bergabung dengan program "Crossover Into Business" di Harvard, yang membantu para atlet profesional mengembangkan pengetahuan mereka di bidang bisnis, dan mempersiapkan kehidupan setelah pensiun.

Program ini berlangsung selama satu semester, dan menghubungkan para peserta dengan mentor dari mahasiswa master administrasi bisnis, dengan fokus pada perolehan keterampilan praktis di bidang bisnis, alih-alih memperoleh gelar universitas penuh.

Mantan pemain Belgia itu memiliki beragam ambisi di luar sepak bola, dengan minat khusus pada industri mode, selain itu ia juga sedang mengembangkan agensi sepak bola bernama "DLF Sports", dalam kemitraan dengan Marvin Willem Ofori.

Origi sebelumnya telah mengungkapkan hasratnya terhadap jalur barunya, dengan mengatakan: "Saya benar-benar berkomitmen menekuni mode sebagai sebuah keahlian," seperti dilansir surat kabar "The Sun" Inggris.

Mantan penyerang Milan itu menambahkan bahwa ia ingin mengenal sejarah industri ini, dan pada akhirnya bekerja berdampingan dengan beberapa desainer paling ternama di dunia.

Meski telah menjauh dari lapangan, Origi tetap membekas dalam ingatan para pendukung Liverpool, karena ia merupakan salah satu pemain paling berpengaruh di era pelatih Jurgen Klopp, selama 7 tahun sukses yang ia habiskan di Stadion Anfield.

Sang Pencetak Gol Penentu

Origi bergabung dengan Liverpool dari klub Prancis, Lille, pada tahun 2014, dengan nilai sekitar 10 juta pound sterling, dan dikenal karena mencetak gol-gol penentu, yang paling menonjol adalah gol kemenangan dramatis di menit ke-96 melawan Everton, pada Desember 2018, setelah kesalahan terkenal dari kiper Jordan Pickford.

Momen-momen terbaiknya dengan jersey Liverpool datang pada comeback bersejarah melawan Barcelona, di semifinal Liga Champions Eropa tahun 2019, ketika ia mencetak dua gol dalam kemenangan 4-0 di Stadion Anfield, di antaranya gol keempat yang menentukan, yang tercipta setelah tendangan sudut cepat yang dieksekusi Trent Alexander-Arnold. Barcelona sebelumnya telah menang di kandangnya pada leg pertama (3-0).

Origi juga mencetak gol kedua, dalam kemenangan Liverpool atas Tottenham dengan skor 2-0, di final Liga Champions Eropa (2018-2019) di ibu kota Spanyol, Madrid, sehingga ikut berperan besar dalam membawa timnya meraih gelar tersebut.

Penyerang Belgia itu juga merupakan bagian dari tim yang menjuarai Liga Primer Inggris, pada tahun 2020, yang mengakhiri penantian Liverpool selama 30 tahun untuk merebut kembali gelar kompetisi tersebut.