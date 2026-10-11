Wasit Richard Martens menuai banyak kritik dalam pertandingan Excelsior kontra FC Groningen. Ia memberikan dua penalti yang sangat diperdebatkan dan menjadi sasaran kecaman di X.

Setelah pertandingan berjalan lebih dari setengah jam, penalti pertama diberikan. Jorg Schreuders awalnya menahan penyerang Excelsior, Agust Orri Thorsteinsson, di luar kotak penalti. Ia kemudian melepaskannya, tetapi masih melakukan kontak ringan dengan pemain asal Islandia itu di dalam kotak penalti. Martens menunjuk titik putih dan VAR tidak melihat alasan untuk turun tangan. Irakli Yegoian memanfaatkan peluang itu untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Selepas jeda, Schreuders kembali terlibat dalam insiden penalti yang diperdebatkan. Bek sayap itu melakukan akselerasi, masuk ke kotak penalti Excelsior, lalu terjatuh di antara Jan Plug dan Eric da Silva Moreira. Dalam insiden tersebut, bola juga tampaknya tersentuh.

VAR ingin Martens meninjau kembali insiden itu, tetapi masalah komunikasi dengan Zeist membuatnya tidak bisa melakukannya dengan cara biasa. Karena itu, sang wasit menghubungi VAR melalui telepon. Meski telah berdiskusi, keputusannya tetap berlaku. Thom van Bergen memanfaatkan hadiah tersebut dan mencetak gol dari titik penalti untuk membawa Groningen unggul 1-3.

Di X, kedua penalti itu memicu keheranan. "Liburkan saja wasit Martens selama beberapa pekan, KNVB. Bagaimana mungkin Anda memberikan penalti untuk kejadian seperti ini? Benar-benar memalukan...", tulis Kjeld. Erik-Sander menduga insiden kedua berkaitan dengan penalti pertama. "Sepertinya ini untuk menebus penalti pada babak pertama."

Penalti untuk Excelsior juga menuai banyak kritik. "Bagaimana bisa Anda memberikan penalti untuk kejadian seperti ini? Dan VAR tidak turun tangan! Kinerja perangkat pertandingan kembali sangat buruk sampai sulit dipercaya," kata Jako.

Sentimen di X jelas: kedua penalti itu dianggap terlalu mudah diberikan. "Haha, kualitas macam apa ini. Kalau kejadian seperti ini saja diberi penalti... Wasit ini benar-benar payah," ujar Arjan. Ronald sependapat. "Betapa buruknya kualitas perangkat pertandingan. Ini jelas bukan penalti. Pekan Wasit."































