Penggemar ADO mengancam Sil (8) saat pertandingan persahabatan: ‘Kalau kamu nggak ngelakuin itu, kamu bakal dipukuli’

Selasa lalu, terjadi insiden aneh di kompleks klub amatir FC ‘s-Gravenzande. Dalam pertandingan persahabatan antara tim Westlands dan ADO Den Haag (0-6), Sil yang berusia delapan tahun diancam karena mengenakan kaos Ajax.

Kepada surat kabar Algemeen Dagblad, ibunya, Stephany, menceritakan kisahnya. “Dia adalah penggemar sepak bola sejati dan mengikuti segala hal tentangnya. Baginya tidak masalah ke mana pun dia pergi, dia menyukai semua klub. Ketika dia berjalan ke ruang istirahat ADO untuk berfoto bersama para pemain, dia kembali sambil menangis dan berteriak bahwa dia ingin segera pergi dari sini dan tidak ingin kembali lagi. Sebagai seorang ibu, hati Anda hancur pada saat seperti itu.”

Ternyata, para pendukung ADO tidak menyukai kaos Ajax yang dikenakan Sil. Mereka menegurnya dengan cara yang tidak masuk akal. “Seorang anak berusia 8 tahun itu bahkan diberi peringatan: ‘Sebaiknya kamu ganti kaos itu, kalau tidak, kamu akan dipukuli.’ Itu kata-kata yang sangat kasar,” kata Stephany. “Ini kan hanya pertandingan persahabatan, apalagi di klubnya sendiri. Kamu benar-benar tidak mengharapkan hal seperti ini.”

Di bawah pengawalan petugas keamanan, yang merasa situasi itu bisa ‘keluar dari kendali’, Sil dan Stephany meninggalkan lokasi. Tak lama kemudian, ia kembali, mengenakan seragam tim nasional Belanda. “Aku tidak ingin dia melewatkan malamnya sepenuhnya karena rasa takut,” kata Stephany. “Aku berusaha menenangkannya dan tetap berpikir positif. Aku berkata: ‘Kamu tinggal menikmati saja dan ambil foto-foto itu.’”

Saat kembali, Stephany kembali memperhatikan sesuatu. Dia melihat seorang anak laki-laki lain berjalan-jalan mengenakan seragam Ajax. “Saya menghampirinya dan membawanya ke ruang direksi untuk berbicara empat mata,” ceritanya. “Di sana, mereka mengambil kaos dari toko suporter dan kami membantunya berganti pakaian.”

Kini, yang mendominasi adalah rasa kebingungan atas apa yang terjadi pada hari Selasa. “Seorang anak berusia 8 tahun, dalam batas-batas tertentu, seharusnya boleh mengenakan apa pun yang dia inginkan. Dia bukan suporter yang memprovokasi. Dia hanyalah seorang anak yang menyukai sepak bola,” kata Stephany. “Sayangnya, suporter seperti itu ada di mana-mana, di semua klub. Saya tidak ingin menggeneralisasi, tapi hal ini memang terjadi.”

Manajer klub John Jonk mengonfirmasi insiden tersebut dan sangat menyesalkannya. “Kami adalah klub amatir di mana anak-anak berjalan-jalan dengan berbagai macam kaos. Setiap orang harus bisa mengenakan apa yang dia sukai, terutama anak-anak kecil. Bahwa hal ini terjadi pada seorang anak laki-laki berusia delapan tahun, menurut kami itu seperti dunia terbalik. Itu tidak sesuai dengan klub kami.”