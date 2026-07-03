Federasi Sepak Bola Aljazair sedang mempertimbangkan untuk memecat pelatih asal Swiss, Vladimir Petković, menyusul kegagalan mengecewakan di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat dikalahkan Swiss (0-2) dengan skor 2-0, di tengah kabar adanya kontak dengan pelatih asal Mali, Éric Schell, yang saat ini melatih Nigeria.

Menurut situs "Foot Mercato" asal Prancis, Federasi Sepak Bola Aljazair telah menghubungi Schell, 48 tahun, untuk memimpin "Para Pejuang Gurun", meskipun kontrak Petković baru saja diperpanjang sebulan yang lalu untuk jangka waktu dua tahun—sebuah keputusan yang memicu kontroversi luas di kalangan sepak bola Aljazair.

Kekalahan dari Swiss menjadi pukulan telak bagi para pejabat Aljazair, terutama setelah pilihan taktis Petković yang membingungkan, yang memulai pertandingan tanpa penyerang murni, sehingga mendorong pemain Swiss Johan Manzambi untuk berkomentar setelah pertandingan: “Kami terkejut dengan hal itu.”

Meskipun Aljazair berhasil lolos dari babak grup untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, memanfaatkan sistem baru yang mencakup 48 tim dan memberikan prioritas kepada tim-tim peringkat ketiga terbaik, namun penampilan di lapangan tidaklah meyakinkan.

Aljazair sempat terhindar dari pertemuan dengan Spanyol berkat finis di posisi ketiga, dan mendapat undian yang menguntungkan melawan Swiss, namun pasukan Petković gagal memanfaatkan peluang tersebut meskipun secara teori mereka memiliki semua elemen yang diperlukan.

Schill dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Petković, berkat pengetahuannya yang mendalam tentang sepak bola Afrika, di mana ia membawa Mali ke perempat final Piala Afrika 2023, serta pernah melatih klub Oran dari Aljazair sebelum bergabung dengan Nigeria pada tahun 2025.

Pelatih ini telah membawa perubahan drastis bagi tim nasional “Elang Hijau”, di mana ia membawa tim tersebut meraih peringkat ketiga di Piala Afrika terakhir, setelah kekecewaan di Piala Dunia saat gagal lolos ke putaran final akibat kekalahan melalui adu penalti melawan Republik Demokratik Kongo.