Penggantian Salem Al-Dosari... Apakah Donis menuruti tuntutan para pendukung?

Pelatih asal Yunani, Georgios Donis, yang menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Arab Saudi, mengambil keputusan krusial saat menghadapi Cape Verde dengan mengganti kapten "Al-Akhdar", Salem Al-Dossari. Langkah ini merupakan pergantian pertama yang dialami sang pemain selama perjalanannya bersama tim nasional di Piala Dunia 2026.

Timnas Saudi Arabia akan menjalani pertandingan penentu melawan Cape Verde pada putaran ketiga dan terakhir fase grup, dengan target meraih kemenangan dan mempertahankan harapan untuk lolos ke babak 32 besar, setelah hanya mengumpulkan satu poin dari dua putaran pertama.

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Salem Al-Dossari sempat mendapat kritik tajam setelah pertandingan melawan Uruguay dan Spanyol, akibat penurunan performa teknis dan fisiknya, sementara Donis juga mendapat kritik serupa karena tetap mempertahankan pemain tersebut dan tidak menggantinya meskipun performanya jauh dari standar biasanya.

Pada menit ke-66 pertandingan melawan Cape Verde, pelatih asal Yunani itu memutuskan untuk menarik kapten tim tersebut dari lapangan, setelah penampilannya yang terus-menerus kurang memuaskan, dan memasukkan Muhammad Abu Al-Shamat sebagai penggantinya, dalam upaya untuk menghidupkan lini serang pada menit-menit sisa.

Keputusan Donis ini menimbulkan pertanyaan jelas: apakah pelatih tersebut akhirnya menanggapi kritik yang diterimanya dalam dua pertandingan sebelumnya—setelah tetap mempertahankan Salem Al-Dossari meskipun performanya menurun—ataukah pergantian tersebut hanya dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan pertandingan dan kebutuhan tim nasional akan solusi serangan yang berbeda pada momen krusial pertandingan.