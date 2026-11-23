Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih Barcelona asal Jerman, Hansi Flick, tidak menunggu lama untuk menutup absennya Lamine Yamal. Ia kembali menengok akademi Barca untuk memberikan kesempatan pertama kepada seorang penyerang muda asal Belgia yang dipandang manajemen klub Catalan itu sebagai masa depan lini serang mereka.

Iklan

Rombongan Barcelona bertolak ke Azerbaijan untuk menghadapi Sabah dalam laga kelima fase grup Liga Champions. Ini merupakan perjalanan terjauh yang dilakoni tim Catalan itu di kompetisi Eropa, mengingat jarak antara Baku dan Barcelona mencapai 3.970 kilometer.

Dalam laga ini, pelatih asal Jerman itu kehilangan sejumlah pemain inti. Yang paling menonjol adalah bintang sekaligus talenta tim, Lamine Yamal, yang tetap tinggal di Barcelona akibat cedera pergelangan kaki kanan.

Tim medis Barca menegaskan bahwa absennya Yamal di laga Liga Champions hanyalah langkah pencegahan dan tidak akan menghalanginya bermain melawan Deportivo pada hari Minggu. Selain itu, sejumlah pemain yang cedera juga tetap tinggal di Barcelona, yakni Rodri, Xavi Espart, Andreas Christensen, Hamza Abdelkarim, dan Bardghji.

Kabar paling menonjol dari daftar skuad adalah panggilan pertama ke tim utama bagi pemain asal Belgia, Jesse Bisiwu. Penyerang berusia 18 tahun itu bergabung dengan Barcelona dari Club Brugge pada musim panas lalu, tepatnya 31 Juli, dengan biaya 8,5 juta euro. Ia menandatangani kontrak hingga Juni 2031 dalam salah satu transfer terbesar klub untuk memperkuat tim masa depan.

Iklan Iklan

Bisiwu memulai karier sepak bolanya bersama Leuven pada 2014 dan bertahan di sana hingga 2020, sebelum pindah ke Club Brugge. Pada 2023, saat berusia 15 tahun, ia mulai bermain untuk tim cadangan, "Club NXT", dan tampil dalam 36 pertandingan di divisi kedua Liga Belgia.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya SAB Champions League 12.45 BAR Tonton

Bisiwu memperkuat timnas Belgia U-21 setelah bermain untuk semua level timnas junior Belgia. Ia tampil mencolok di Kejuaraan Eropa U-17, di mana ia masuk dalam tim terbaik turnamen. Pemain berkaki kanan ini piawai beroperasi di kedua sisi sayap. Sejak bergabung dengan Barcelona Atlètic, ia bergantian berlatih bersama tim asuhan Belletti dan sesekali bersama tim utama. Sejauh ini ia telah tampil dalam delapan pertandingan di divisi kedua, semuanya sebagai starter, dan mencatatkan satu assist.

Menurut harian "Marca" asal Spanyol, Flick telah memantau pemain tersebut dengan saksama sejak kedatangannya di kompleks olahraga Joan Gamper. Bisiwu adalah salah satu pemain muda yang dibawa sang pelatih ke tim selama masa pramusim, dan ia membuat semua orang terkesan, salah satunya dengan mencetak dua gol ke gawang Basel.

Iklan

Pelatih asal Jerman itu mengamati potensinya dengan cermat selama beberapa bulan terakhir: kecepatan, kemampuan menggiring bola, bakatnya melewati bek dan meladeni mereka dalam duel satu lawan satu, kemampuannya membangun serangan, akurasi tembakan, serta kekuatan fisiknya.

Harian Spanyol itu mengutip sumber di dalam staf pelatih Barca yang menyebut bahwa Flick tidak menganggap Bisiwu sekadar pengganti darurat atas absennya Yamal, melainkan proyek pemain besar yang akan diandalkan klub pada tahun-tahun mendatang. Karena itu, ia ingin memberinya pengalaman pertama di Eropa dalam atmosfer yang sulit untuk menguji mentalnya di bawah tekanan.